La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en una zona rural de El Ejido Han sido detenidas tres personas e incuatadas más de 2.000 plantas de cannabis

Ideal Martes, 9 de septiembre 2025, 10:12 Comenta Compartir

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en una zona rural en El Ejido y detiene a tres personas por delito contra la salud pública

• La Guardia Civil en la operación URGI25 YARO ha intervenido más de 2.000 plantas de marihuana en distinto estado de crecimiento

• Estas investigaciones se enmarcan en las distintas operaciones que la Guardia Civil viene desplegando en la provincia de Almería para combatir los cultivos ilegales de marihuana y las múltiples consecuencias delictivas asociadas a esta actividad

Almería 09 de septiembre de 2025.- La Guardia Civil de Almería, en el marco de la operación «Urgi25 Yaro», ha desmantelado una plantación de marihuana ubicada en una zona rural denominada «Cañada Onayar» del término municipal de El Ejido. Han sido detenidas tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por el cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes.

La actuación se inició el día 02 de septiembre a primera hora de la mañana, con la participación de una patrulla del Puesto Principal de El Ejido y componentes del Área de Investigación de El Ejido, tras obtener indicios de la existencia de un cultivo de marihuana en una zona rural adaptada para tal fin.

Durante la entrada y registro, los agentes localizaron una instalación perfectamente equipada. Se hallaron más de 2.000 plantas en diferentes fases de crecimiento. La operación Urgi25 Yaro, ha permitido hasta el momento la detención de tres personas, a los que se le han imputado, delito contra la salud pública. Los detenidos junto con las diligencias y la droga incautada han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción nº 6 de El Ejido.