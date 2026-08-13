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La Guardia Civil detiene al presunto autor del atropello mortal de un ciclista en El Ejido

El arrestado se enfrenta a un delito de homicidio imprudente, que conlleva una pena de prisión de 1 a 4 años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de uno a seis años

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Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

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Almería

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Almería ha identificado, localizado y detenido al supuesto responsable del atropello de un ciclista que resultó ... fallecido sobre las 22 horas del pasado 25 de julio en el kilométro 2,450 de la carretera CEJ-4 (carretera de Dunia), a la altura del paraje La Cumbre del término municipal de El Ejido.

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La Guardia Civil detiene al presunto autor del atropello mortal de un ciclista en El Ejido

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