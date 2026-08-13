La Guardia Civil detiene al presunto autor del atropello mortal de un ciclista en El Ejido

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Almería ha identificado, localizado y detenido al supuesto responsable del atropello de un ciclista que resultó ... fallecido sobre las 22 horas del pasado 25 de julio en el kilométro 2,450 de la carretera CEJ-4 (carretera de Dunia), a la altura del paraje La Cumbre del término municipal de El Ejido.

La investigación realizada por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial – Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (G.I.A.T.), tras el estudio y análisis de los escasos restos hallados en el lugar del accidente, permitieron la identificación de la marca y el modelo del vehículo implicado.

Las inspecciones y verificaciones realizadas por los componentes de esta Unidad, han culminado finalmente, según ha informado la Guardia Civil en una nota, con la identificación y localización del vehículo relacionado con el siniestro vial, que presentaba daños compatibles con el atropello mortal del ciclista.

Consecuencias legales

El conductor detenido, ha abundado el Instituto Armado en el comunicado, «podría enfrentarse por la comisión de un delito de homicidio imprudente a una pena de prisión de 1 a 4 años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un periodo de uno a seis años; y, por la comisión de un delito de abandono del lugar del accidente, a una pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación de la autorización para conducir durante un período de uno a cuatro años».

Para evitar atropellos a ciclistas, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil recomienda reducir la velocidad al aproximarte a ciclistas: «No esperes a estar encima de ellos para reaccionar»; mantener siempre una distancia de seguridad suficiente: «Si circulas detrás de un ciclista, no te pegues a él. Puede realizar un movimiento lateral inesperado para esquivar un bache, una rejilla, una piedra o cualquier otro obstáculo»; y adelantar solo cuando sea seguro: «Debes asegurarte de que tienes visibilidad suficiente y que la maniobra no pone en peligro al ciclista ni al resto de usuarios».

Aconseja, además, dejar al menos 1,5 metros de separación lateral: «Es una distancia mínima. Si puedes dejar más, mejor. Además, cuando la calzada tenga más de un carril por sentido, la normativa exige realizar el cambio completo de carril para adelantar al ciclista»; así como no adelantar «a la fuerza»: «Si vienen vehículos de frente, hay poca visibilidad, la carretera es estrecha o existe cualquier circunstancia que impida mantener la separación necesaria, espera».

Extremar la precaución en curvas, cambios de rasante y ascensos; prestar atención a los grupos de ciclistas: «No pienses únicamente en el último. Un grupo puede ocupar una longitud considerable de carretera y alguno de sus integrantes puede desplazarse lateralmente»; y poner especial cuidado con los vehículos voluminosos, tales como turismos, furgonetas, autobuses y vehículos pesados, que pueden generar turbulencias o desplazamientos de aire capaces de desestabilizar a un ciclista, incluso, sin llegar a tocarlo, son otros de los consejos.

«No utilices el claxon de forma innecesaria o intimidatoria. Un ciclista puede reaccionar de manera brusca ante un ruido repentino», prosigue el decálogo de consejos, que incluye prestar especial atención en glorietas e intersecciones para comprobar la presencia de ciclistas antes de incorporarse, cambiar de dirección o atravesar su trayectoria; y respetar siempre su espacio, dado que «el ciclista no dispone de carrocería, cinturón de seguridad ni estructura de protección. Un pequeño contacto puede convertirse en un siniestro de consecuencias muy graves».