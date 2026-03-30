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Un grupo de 14 personas con discapacidad disfruta de un viaje a Madrid dentro del Proyecto de Ocio Inclusivo

El Ejido ·

Este proyecto apuesta por un modelo de ocio inclusivo en entornos ordinarios, con los apoyos necesarios, evitando la segregación y promoviendo la igualdad de oportunidades

J. C.

El Ejido

Lunes, 30 de marzo 2026, 17:52

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Un grupo de 14 personas con discapacidad ha participado y disfrutado recientemente de un viaje a Madrid, una iniciativa que pone en valor el derecho ... al ocio inclusivo y la participación social en igualdad de condiciones. En esta actividad han participado personas procedentes de las asociaciones Murgi, Soy Especial, Cuenta Conmigo y Down El Ejido, así como integrantes del Foro Kairós.

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