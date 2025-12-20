Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Miguel Alarcón visita el nuevo centro. IDEAL

El Grupo Municipal Socialista celebra la inauguración, «por fin», del centro de mayores de Las Palmeras-San Francisco

EL Ejido ·

José Miguel Alarcón recuerda que el centro es hoy una realidad gracias a que el PSOE exigió su construcción en el marco de la Mesa de Diálogo Institucional Permanente

J. C.

El Ejido

Sábado, 20 de diciembre 2025, 00:27

Comenta

El Grupo Municipal Socialista de El Ejido ha celebrado la inauguración del centro de mayores del barrio de Las Palmeras-San Francisco, una infraestructura que ... ha sido posible gracias a la iniciativa del PSOE en el Ayuntamiento. El portavoz socialista, José Miguel Alarcón, ha recordado que este centro «no surge de la nada, sino de una exigencia clara y firme» del Grupo Municipal Socialista al equipo de gobierno, planteada en la Mesa de Diálogo Institucional Permanente que se impulsó en el mandato anterior para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento.

