El Grupo Municipal Socialista celebra la inauguración, «por fin», del centro de mayores de Las Palmeras-San Francisco

El Grupo Municipal Socialista de El Ejido ha celebrado la inauguración del centro de mayores del barrio de Las Palmeras-San Francisco, una infraestructura que ... ha sido posible gracias a la iniciativa del PSOE en el Ayuntamiento. El portavoz socialista, José Miguel Alarcón, ha recordado que este centro «no surge de la nada, sino de una exigencia clara y firme» del Grupo Municipal Socialista al equipo de gobierno, planteada en la Mesa de Diálogo Institucional Permanente que se impulsó en el mandato anterior para garantizar la gobernabilidad del Ayuntamiento.

Alarcón ha recordado que, junto al centro de mayores, el PSOE también exigió la construcción de unas pistas deportivas para el barrio, «unas instalaciones que se inauguraron hace meses y que, al igual que este centro, respondían a necesidades reales de un barrio que ha estado históricamente olvidado, pese a que en el que residen casi 4.000 vecinos y vecinas». En este sentido, ha señalado que muchos de esos vecinos son personas mayores que hasta ahora se veían obligadas a desplazarse a otros puntos del municipio para poder acceder a servicios básicos.

La obra del centro de mayores ha supuesto una inversión total de 368.000 euros, de los que 353.000 han correspondido a la construcción y otros 15.000 al equipamiento. El portavoz socialista ha recordado que el Grupo Socialista consiguió que el proyecto se incluyera en los presupuestos municipales de 2022 y que, desde entonces, ha tenido que «insistir en numerosas ocasiones para que se agilizara su ejecución», ya que se estaba avanzando «con mucho retraso respecto a lo inicialmente previsto».

En los últimos meses, el Grupo Municipal Socialista también ha reclamado que el centro contara con una cafetería desde el mismo momento de su apertura, algo que finalmente no se ha producido. Aunque el alcalde ha anunciado que la cafetería se contempla en una segunda fase, Alarcón ha dejado claro que el PSOE estará vigilante para que ese compromiso «no se quede en un anuncio más» y se ejecute en breve, junto con una programación de actividades que permita la verdadera dinamización del centro.

Por último, el portavoz socialista ha felicitado a los mayores del barrio de Las Palmeras-San Francisco por la apertura de este nuevo espacio y ha reiterado que el PSOE de El Ejido «seguirá trabajando para que todos los barrios y núcleos cuenten con servicios y equipamientos dignos».