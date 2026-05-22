Gran paella, cante y baile: 1.000 mayores de El Ejido celebran una convivencia

La Nave de Ejidomar se convirtió el mediodía de este jueves en lugar de encuentro y espacio de convivencia para alrededor de un millar de ... mayores de El Ejido, que participaron en la tradicional comida de convivencia que cada año organiza el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Servicios Sociales, en el marco de la Semana del Mayor.

Una cita que contó con la participación de los Centros de Mayores del municipio y del Centro de Participación Activa de la Junta de Andalucía en El Ejido.

El alcalde, Francisco Góngora, que compartió la convivencia con los mayores, junto a la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, agradeció la labor que realizan diariamente los Centros de Mayores, como «puntos de encuentro, donde compartir y participar de actividades y propuestas con las que mantenerse activos».

En este sentido, el primer edil animó a todos los asistentes a seguir participando activamente de la vida social del municipio y de las numerosas actividades que desde las distintas áreas municipales se ofrecen para este colectivo, tanto a nivel social, como cultural y deportivo.

El máximo responsable municipal incidió en la importancia de afrontar esta nueva etapa de la vida de una manera activa y señaló que «desde el Ayuntamiento implementamos durante todo el año políticas y acciones dirigidas al envejecimiento activo, la mejora de la calidad de vida y la lucha contra la soledad no deseada».

Este gran evento se convierte cada año en lugar donde compartir, estrechar lazos y disfrutar alrededor de una paella gigante y de los diversos platos tradicionales que los participantes elaboraron para compartir entre todos.

Durante la jornada se hizo entrega de los premios y trofeos obtenidos en las diferentes competiciones que se han celebrado a lo largo de esta Semana del Mayor, que arrancó el pasado lunes 18 de mayo y finalizará este viernes con una divertida actividad como será una Búsqueda del Tesoro, por equipos en el Parque Municipal

A su vez, en estos días se celebró un torneo de petanca en el Parque Municipal, un Maratón de Memoria en el Centro de Mayores de la Loma de la Mezquita y un encuentro Intergeneracional de nietos y abuelos.