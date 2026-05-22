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Gran paella, cante y baile: 1.000 mayores de El Ejido celebran una convivencia

Durante el encuentro se ha hecho entrega de los premios y trofeos obtenidos en las diferentes competiciones celebradas a lo largo de la semana

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El alcalde, Francisco Góngora, asistió junto a la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira.
El alcalde, Francisco Góngora, asistió junto a la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Nave de Ejidomar se convirtió el mediodía de este jueves en lugar de encuentro y espacio de convivencia para alrededor de un millar de ... mayores de El Ejido, que participaron en la tradicional comida de convivencia que cada año organiza el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Servicios Sociales, en el marco de la Semana del Mayor.

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Gran paella, cante y baile: 1.000 mayores de El Ejido celebran una convivencia

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