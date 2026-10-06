Una gran gala en El Ejido para reivindicar el Día Internacional de los Mayores

El delegado territorial de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, acompañado por la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de ... El Ejido, Delia Miras y la diputada de Familia e Igualdad, Loreto Nieto, ha asistido este martes el acto de conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores (1 de octubre), que ha tenido lugar en el citado municipio.

En este IV Encuentro Provincial de los 16 Centros de Participación Activa que la Junta de Andalucía tiene en Almería, las personas usuarias de los mismos han disfrutado de un día en el que han compartido experiencias y disfrutado juntos.

Durante su intervención, Bellido ha hecho referencia al lema con el que en 2026 se conmemora este Día: «La era de la longevidad: repensar los sistemas para vidas más largas», indicando que estamos en «una sociedad en la que cada vez vivimos más años y en la que se hace necesario construir entornos que favorezcan la participación y la calidad de vida de todas las personas.

«Este lema – ha indicado el delegado - recuerda la importancia de cuidar y acompañar a quienes necesitan más apoyo en su vida diaria, para garantizar su dignidad y bienestar y pone el foco en la lucha contra la soledad no deseada, una realidad que afecta a muchas personas y ante la que todos, gobiernos y ciudadanos debemos contribuir».

González Bellido ha incidido en que el trabajo, desde la Junta de Andalucía y desde el Ayuntamiento, confluyen en el mismo objetivo de «mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, impulsar programas de envejecimiento activo y promover espacios de participación y bienestar» y ha destacado la «inestimable colaboración del Ayuntamiento» en la organización de la gala. También ha tenido palabras de reconocimiento para «el trabajo del resto de Ayuntamientos por su respaldo continuo a estos centros y a la importante labor que desarrollan en nuestros municipios».

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido, Delia Mira, ha agradecido la labor que se realiza desde el Centro de Participación Activa de El Ejido que «contribuye a generar espacios para la convivencia, el encuentro y la socialización, donde nuestros mayores pueden desarrollar sus aficiones, compartir experiencias y seguir formándose para mantener activo el cuerpo y la mente«. Al tiempo que ha resaltado de este colectivo «su enorme implicación en la vida municipal, aportando años de esfuerzo, sacrificio, trabajo y experiencia».

La diputada de Familia e Igualdad, Lorena Nieto, ha querido trasladar el agradecimiento a las personas mayores de la provincia: «Gracias por lo que habéis aportado a esta tierra a lo largo de los años, y por lo que seguís aportando cada día». Lorena Nieto ha recordado que los Centros de Participación Activa «son, sobre todo, lugares donde se convive, se aprende y se comparte» y ha subrayado que «las ganas de aprender, de crear y de emocionar no tienen edad». Además, la diputada ha felicitado a las personas homenajeadas, ha agradecido su labor a trabajadores, monitores y voluntarios, y ha animado a los asistentes a disfrutar de la jornada.

En la jornada se ha podido visitar una exposición de trabajos en los Talleres de Desarrollo Creativo de los centros y se ha hecho un homenaje a los centros que cumplen 45 años de trayectoria: Albox, Berja, Huércal Overa y Níjar con la entrega de placas que han recogido las personas que los dirigen y representantes de los cuatro CPAs.

También ha habido otros reconocimientos a usuarios o iniciativas destacados y diversas actuaciones entre las que se encuentra la del Coro Las Gaviotas del Centro de Participación Activa Almería I; la del taller de castañuelas del CPA El Ejido o el grupo de Flamencoterapia Alma con Lunares, representado en esta ocasión por los Centros de Participación Activa de Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora;, así como del Taller de Baile en Línea del Centro de Participación Activa de Fiñana «Recordando aquellos maravillosos años 70».

Además, se ha hecho una mención especial al Centro Ocupacional Javier Peña, que una vez más ha colaborado en el Encuentro elaborando las placas de los homenajes.

Homenaje a Antonio González

Antonio González Garrido, de 91 años, es socio y presidente de la Junta de Participación y Gobierno del Centro de Participación Activa Alborán. En la gala se le ha homenajeado por «su dedicación, disposición para ayudar, saber estar y contribución a que los centros sean espacios acogedores para todas las personas. Por ser referente para compañeros, compañeras y profesionales del centro por su constante disposición a colaborar, pero sobre todo, por su calidad humana y la confianza que transmite.

Corazones solidarios

Otro homenaje ha sido para reconocer la labor de voluntariado que llevan a cabo un grupo de mujeres del CPA de El Ejido, que bajo el nombre de «Corazones solidarios», confeccionan cojines con forma de corazón para mujeres mastectomizadas, con un diseño que permite colocarlos cómodamente bajo la axila, ayudando a aliviar molestias durante la recuperación y con un mensaje de cariño, apoyo y esperanza.

Eusebio Gómez

El tercer y último homenaje ha ido dirigido al socio del Centro de Participación Activa de Vélez-Rubio, Eusebio Gómez, al que «la vida le puso por delante el difícil reto de tener que aprender una nueva forma de hablar. Pero, lejos de rendirse, decidió poner su experiencia al servicio de otras personas que estaban pasando por la misma situación».

Se ha señalado su «esfuerzo, generosidad y una enorme capacidad de superación, convirtió una vivencia personal muy difícil en una herramienta de ayuda y esperanza para los demás, acompañando, orientado y apoyado a muchas personas en su proceso de adaptación, demostrando que, incluso en momentos muy complicados, podemos encontrar la manera de seguir aportando a nuestra comunidad».

I Concurso de relatos y poesía

Posteriormente, se ha hecho entrega de los premios del Primer concurso de relatos y poesía denominado «Palabras mayores», que ha contado con 38 obras presentadas. El ganador del primer premio de relato corto ha sido Nicolás Castillo por la obra «El día que enterramos al hombre equivocado» El segundo premio ha sido para María de los Ángeles Alonso por «Y por aquí vamos María».

El primer premio de poesía ha sido para Juan Antonio Fernández por la obra: «A Lorca, poeta de luna» y el segundo para Francisco Criado, por la obra «Cualquier día querido amigo».

Además, unidos a la comida y merienda de convivencia ha habido juegos, actuación musical por parte de la banda almeriense Klandestinos y de la orquesta Grupo Larios.

Los centros de Participación Activa (CPA) son centros de promoción del bienestar de las personas mayores tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales y Asistenciales a otros sectores de la población. Cada día se fomenta el envejecimiento activo con talleres que cuidan y estimulan el cuerpo, la mente, las emociones y la creatividad