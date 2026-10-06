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Una gran gala en El Ejido para reivindicar el Día Internacional de los Mayores

En la jornada participan usuarios de los 16 Centros de Participación Activa que la Consejería de Servicios Sociales tiene en la provincia

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El Auditorio de El Ejido ha contado con una gran asistencia de representantes políticos, asociaciones y mayores.

Javier Cortés

El Ejido

El delegado territorial de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, acompañado por la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de ... El Ejido, Delia Miras y la diputada de Familia e Igualdad, Loreto Nieto, ha asistido este martes el acto de conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores (1 de octubre), que ha tenido lugar en el citado municipio.

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