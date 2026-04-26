La Gran Fritá Popular y las Fiestas de las Habas reinan en San Marcos

Este 25 de abril, El Ejido iniciaba su penúltimo día de Fiestas de San Marcos con una gran jornada centrada en la gastronomía, pilar fundamental ... de esta gran fiesta popular donde las habas y el tocino, junto a la Gran Fritá Popular, se llevaban uno de los momentos más familiares y vecinales de la jornada.

A partir de las 13.00 horas arrancaba la Gran Fritá Popular (con un precio simbólico de 2 euros) y la Fiesta de las Habas (con un precio simbólico de 1 euro), pudiendo degustar habas, tocino y pan. En este sentido, para la elaboración de la 'fritailla' se emplearon cientos de kilos de verduras frescas y carne, en concreto, 350 kilos de calabacín, 230 de pimiento verde, 300 de pimiento rojo, 300 de pimiento amarillo, 180 de berenjena y 300 de tomate, además de 1.200 kilos de carne de magro y 2.500 kilos de habas y 600 kilos de tocino, reforzando el carácter tradicional y participativo de la celebración, contando además con el reparto de 4.000 sombreros.

Una fiesta que reúne a familiares, vecinos y turistas que aprovechan para disfrutar de los buenos sabores que tiene y exporta esta tierra al resto del país y de Europa. La jornada continuó con la actuación de la Asociación Cultural Francisco Velarde, y el concierto gratuito de la artista Merche junto a un dj desde las 16.00 horas, que cambió de ubicación, pasando de realizarse en el Parque Municipal a la nave de Ejidomar.

La mañana del sábado también sirvió para preparar a San Marcos, una tarea que se llevará a cabo en el patio del colegio Divina Infantita, donde mayordomos y vecinos se congregaron para adornarlo con claveles, y ya por la noche, el municipio contó con el castillo de fuegos artificiales por San Marcos.