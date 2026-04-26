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La edil de Cultura junto a voluntarias en el tradicional reparto. IDEAL
San Marcos 2026

La Gran Fritá Popular y las Fiestas de las Habas reinan en San Marcos

El Ejido ·

El sábado se vive en San Marcos con eventos cargados de comida de la tierra, concierto y fuegos artificiales

Javier Cortés

El Ejido

Domingo, 26 de abril 2026, 09:53

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Este 25 de abril, El Ejido iniciaba su penúltimo día de Fiestas de San Marcos con una gran jornada centrada en la gastronomía, pilar fundamental ... de esta gran fiesta popular donde las habas y el tocino, junto a la Gran Fritá Popular, se llevaban uno de los momentos más familiares y vecinales de la jornada.

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