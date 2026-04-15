Góngora visita a la empresa referente en envasado y empaquetado del sector hortofrutícola 'Ejidozone'

El alcalde, Francisco Góngora, ha realizado una visita a las instalaciones de la empresa Ejidozone, una compañía referente en soluciones de envasado y empaquetado para ... el sector hortofrutícola, que destaca por su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio.

Durante la visita, en la que también ha participado Manuel Martínez, concejal de Agricultura, el director ejecutivo y cofundador de la empresa Francisco Rodríguez, y Manoli García, CEO de la compañía, han dado a conocer la evolución, capacidad operativa y proyectos de futuro de esta firma con más de 25 años de trayectoria, 40 empleados y una facturación anual de 22 millones de euros.

Ejidozone cuenta con el catálogo más amplio de artículos diseñados para el envasado y empaquetado de productos hortofrutícolas, con cerca de 2.200 referencias, que incluyen envases plásticos, tarrinas de cartón, mallas, flejes, bolsas de papel o cubos, entre otros. Su fortaleza radica en su capacidad de respuesta, disponibilidad de stock y un servicio integral adaptado a las necesidades del cliente.

La empresa dispone de una planta de producción en Almería y centros de distribución estratégicamente ubicados en toda España, lo que le permite operar actualmente en mercados de toda Europa y el norte de África.

Además, cuenta con planta de montaje propia, homologada por las principales cadenas de distribución, desde la que ofrece servicios que abarcan la gestión logística, montaje de cajas, almacenamiento, paletizado y entrega final del producto.

En su apuesta por la mejora continua, la compañía ha realizado importantes inversiones, como la incorporación de estanterías semiautomáticas con capacidad para más de mil palés, lo que permite dar respuesta ágil a pedidos urgentes o de gran volumen.

Asimismo, en 2018 duplicó sus instalaciones, pasando de 4.000 a 8.000 metros cuadrados, lo que supuso un impulso clave para su crecimiento e internacionalización. La empresa dispone también de flota logística propia, lo que refuerza su capacidad de servicio y control de toda la cadena de suministro.

El compromiso medioambiental es otro de los pilares de la empresa, que se ha consolidado como especialista en envases compostables y biodegradables. Ejidozone trabaja de forma constante en la investigación de nuevos materiales ecofriendly, incluyendo soluciones basadas en residuos vegetales y alternativas sostenibles. Además, dispone de múltiples formatos certificados con distintos grados de compostabilidad —industrial y doméstica— y cuenta con certificación FSC®, que garantiza el origen responsable de los materiales.