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Un momento de la visita a la empresa. IDEAL

Góngora visita a la empresa referente en envasado y empaquetado del sector hortofrutícola 'Ejidozone'

La empresa, con más de 25 años de trayectoria, cuenta con cerca de 2.200 referencias y presencia en mercados de toda Europa y el norte de África

Javier Cortés

El Ejido

Miércoles, 15 de abril 2026, 20:45

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El alcalde, Francisco Góngora, ha realizado una visita a las instalaciones de la empresa Ejidozone, una compañía referente en soluciones de envasado y empaquetado para ... el sector hortofrutícola, que destaca por su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio.

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