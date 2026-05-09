Góngora visita a la empresa Berdea, ejemplo de innovación en el sector agro de El Ejido

El alcalde, Francisco Góngora, junto al concejal de Agricultura, Manuel Martínez, visitó la mañana de este viernes las instalaciones de la empresa hortofrutícola Berdea, especializada ... en la comercialización de calabacín y berenjena. Durante la visita, el primer edil analizó con el director general de la compañía, José Luis Escobar Castañeda, el desarrollo de esta campaña, marcada por un tiempo inestable y el impacto de plagas que afectaron a las producciones.

El máximo responsable municipal se interesó también por el crecimiento y consolidación del proyecto empresarial de Berdea, impulsado por un grupo familiar con más de 25 años de experiencia en el sector hortofrutícola almeriense. Berdea SAT cuenta con la sede central en Las Norias y comercializa sus productos bajo dos marcas reconocidas en Europa: King Courgette y Queen Aubergine.

El alcalde destacó «la importancia de contar con empresas dinámicas y con visión de futuro como Berdea, que representan el relevo generacional y el compromiso del sector agrícola ejidense con la sostenibilidad, la innovación, la digitalización y la diferenciación».

Asimismo, valoró la firme apuesta de Berdea por la formación y subrayó «la capacidad de adaptación y modernización de un sector estratégico para la economía local como es nuestro sector agroindustrial».

Berdea cuenta con alrededor de 70 agricultores colaboradores y más de 100 hectáreas de producción de la máxima calidad, que llegan a los mercados europeos.