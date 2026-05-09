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Góngora visita a la empresa Berdea, ejemplo de innovación en el sector agro de El Ejido

El alcalde destaca «la importancia de contar con empresas dinámicas y con visión de futuro como Berdea»

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Un momento de la visita.
Un momento de la visita. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El alcalde, Francisco Góngora, junto al concejal de Agricultura, Manuel Martínez, visitó la mañana de este viernes las instalaciones de la empresa hortofrutícola Berdea, especializada ... en la comercialización de calabacín y berenjena. Durante la visita, el primer edil analizó con el director general de la compañía, José Luis Escobar Castañeda, el desarrollo de esta campaña, marcada por un tiempo inestable y el impacto de plagas que afectaron a las producciones.

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Góngora visita a la empresa Berdea, ejemplo de innovación en el sector agro de El Ejido

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