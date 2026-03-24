Góngora se reúne con Patricia Lupión, primera ejidense con piel de mariposa

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la concejala de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, se reunió ... el pasado viernes con Patricia Lupión, que se convertirá pronto en la primera ejidense en recibir el nuevo tratamiento Vyjuvek, de terapia génica, desarrollada específicamente para tratar la Epidermólisis bullosa, conocida como Piel de Mariposa, que favorece la cicatrización y reduce la formación de nuevas ampollas en las zonas que se tratan.

Un tratamiento que va a comenzar a facilitar la Junta de Andalucía como primera comunidad en España en hacerlo y que Patricia Lupión espera poder recibir en el Hospital Universitario Poniente, que se convertiría así en uno de los primeros centros hospitalarios andaluces en aplicar este tratamiento innovador.

Patricia Lupión se ha mostrado muy ilusionada con la posibilidad de poder recibir el tratamiento en breve «y poder abrir esa puerta a otros afectados», al tiempo que ha compartido con el primer edil que con este tratamiento «disminuiría el dolor y el tiempo de cicatrización y cura de heridas crónicas». Un tratamiento que le ayudaría a mejorar su calidad de vida, frente al desgaste emocional que supone tener dolor de manera continua.

Góngora ha destacado «el valor de esta joven ejidense y la importancia de la investigación para poder seguir avanzando en la búsqueda de terapias y tratamientos que logren mejorar la calidad de vida de personas que como Patricia sufren enfermedades raras, que limitan su vida y les hace vivir con dolor».