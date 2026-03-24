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El alcalde conversa con Patricia Lupión en el Ayuntamiento. IDEAL

Góngora se reúne con Patricia Lupión, primera ejidense con piel de mariposa

La ejidense recibirá tratamiento con terapia génica para mejorar su calidad de vida

J. C.

El Ejido

Martes, 24 de marzo 2026, 11:57

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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la concejala de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, se reunió ... el pasado viernes con Patricia Lupión, que se convertirá pronto en la primera ejidense en recibir el nuevo tratamiento Vyjuvek, de terapia génica, desarrollada específicamente para tratar la Epidermólisis bullosa, conocida como Piel de Mariposa, que favorece la cicatrización y reduce la formación de nuevas ampollas en las zonas que se tratan.

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