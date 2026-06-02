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Góngora se reúne con Alba Pérez, nueva responsable de Relaciones Externas Local de Mercadona en Almería, Granada, Jaén y Málaga

Durante la reunión se puso en valor el impacto económico y social que la empresa genera en El Ejido

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Imagen de la reunión mantenida por el alcalde de El Ejido con la nueva responsable de la empresa.
Imagen de la reunión mantenida por el alcalde de El Ejido con la nueva responsable de la empresa. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El alcalde, Francisco Góngora, mantuvo este lunes un encuentro con Alba Pérez, nueva responsable de Relaciones Externas Local de Mercadona en Almería, Granada, Jaén y ... Málaga, en el que abordaron distintos asuntos relacionados con la actividad, implantación y evolución de la empresa en el municipio y en la provincia de Almería.

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Góngora se reúne con Alba Pérez, nueva responsable de Relaciones Externas Local de Mercadona en Almería, Granada, Jaén y Málaga

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Góngora se reúne con Alba Pérez, nueva responsable de Relaciones Externas Local de Mercadona en Almería, Granada, Jaén y Málaga