Góngora se reúne con Alba Pérez, nueva responsable de Relaciones Externas Local de Mercadona en Almería, Granada, Jaén y Málaga

El alcalde, Francisco Góngora, mantuvo este lunes un encuentro con Alba Pérez, nueva responsable de Relaciones Externas Local de Mercadona en Almería, Granada, Jaén y ... Málaga, en el que abordaron distintos asuntos relacionados con la actividad, implantación y evolución de la empresa en el municipio y en la provincia de Almería.

Durante la reunión se puso en valor el impacto económico y social que la empresa genera en El Ejido. Góngora destacó «la importancia de seguir fortaleciendo la colaboración entre las administraciones y las empresas que generan inversión, empleo y oportunidades en el municipio»,, al tiempo que valoró «la apuesta continua de Mercadona por El Ejido y por los productos de proximidad».

Actualmente, Mercadona cuenta con cuatro supermercados en el municipio: el de Ejido Norte, el del Bulevar, el de Almerimar y el ubicado en la avenida Oasis de Santo Domingo, que abrió sus puertas el pasado mes de noviembre de 2025.

Última apertura

De hecho, los vecinos de El Ejido cuentan desde la mañana del 17 de noviembre, con un Mercadona que es uno de los más grandes de todo el país, ya que cuenta con 1852 metros cuadrados, a solo 245 metros de superficie para ser el Mercadona más grande de todo el país, que es el supermercado que está en el Centro Comercial de Armilla, en la provincia de Granada, que cuenta con unos 2.096 metros cuadrados, según datos de la web de la cadena de supermercados.

Para la construcción de este establecimiento, la empresa llegó a contar con una gran cantidad de empresas, un total de 35 para ser exactos, de las cuales una mayoría fueron de El Ejido y de la provincia.

Este nuevo supermercado responde al modelo de Tienda Eficiente de Mercadona, que refuerza la excelencia en el servicio y presenta mejoras de las que se benefician tanto los 'Jefes' (como internamente denomina a sus clientes) como los trabajadores, los proveedores y la sociedad.

La compañía ha invertido más de 4 millones de euros en su construcción, en la que han participado más de 30 proveedores que han dado empleo a 55 personas durante la fase de obras.