Góngora reconoce la «entrega» de la Policía Local en la festividad de su patrona El Ejido celebra el acto de la Divina Infantita, patrona de la Policía, con varias condecoraciones de distintas temáticas

El Teatro Municipal ha acogido la mañana de este lunes 6 de octubre el acto institucional con el que la Policía Local conmemora la festividad de su Patrona y del municipio, la Divina Infantita, en el que se ha reconocido el gran trabajo que realiza este Cuerpo de Seguridad al servicio de la ciudadanía.

El alcalde, Francisco Góngora, ha presidido el acto junto al Intendente Jefe de la Policía Local, Marco Muñoz; acompañados por el subdelegado del Gobierno, José María Martín; y la Jueza titular de la plaza nº 4 del Tribunal de Instancia de El Ejido, Marina Jiménez

Góngora ha felicitado a todos los hombres y mujeres que conforman la plantilla de la Policía Local y que «cada día velan por nuestra seguridad, por el cumplimiento de nuestras ordenanzas, por defender la legalidad y siempre un pilar fundamental en ese importante trabajo por la convivencia de todos».

En este punto, el primer edil ha reconocido «el esfuerzo, la entrega y el compromiso» de todos los agentes, que han hecho de «la vocación de servicio público vuestra forma de vida», y les ha calificado como «una policía cercana, comprometida y profundamente integrada en la vida de nuestra sociedad», así como «moderna y altamente preparada», afirmando que son «el rostro cercano de la seguridad, el orden y a convivencia».

Una tarea que como ha incidido Góngora «es intensa», puesto que El Ejido es uno de los municipios más dinámicos de Andalucía, y con «una realidad compleja», con más de 100.000 habitantes y un territorio «amplio y diverso que exige lo mejor de cada uno de sus agentes».

Es por ello por lo que el alcalde ha recordado que «en este modelo de convivencia y progreso, el papel que desempeñan nuestra Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil «es esencial para garantizar la seguridad que sustenta nuestro desarrollo social y económico» y ha aseverado que «la colaboración y coordinación entre los distintos cuerpos es una fortaleza que debemos seguir consolidando, al igual que el compromiso firme de mejorar los medios personales y materiales que necesitan para seguir cumpliendo su labor con excelencia».

El regidor ha continuado destacando la figura del intendente jefe, Marco Muñoz por impulsar una transformación profunda en la Policía Local en los últimos años y ha anunciado que se está trabajando para la puesta en marcha de «la II Fase del Proyecto de Videovigilancia, con 40 cámaras inteligentes que reforzarán la seguridad en puntos clave del municipio y se suman a las 125 cámaras que ya tenemos instaladas; la inminente creación del tercer equipo GOAP; la puesta en marcha de una Unidad Específica de Convivencia Ciudadana; y próximamente la nueva Policía de Barrio, que estará en contacto directo y permanente con vecinos, comercios y Juntas Locales, fortaleciendo el tejido social desde la cercanía».

Asimismo, Góngora ha apuntado que, en pocos meses, la plantilla de la Policía Local alcanzará los 114 agentes, «una cifra que refleja nuestro compromiso firme con una Policía Local al servicio de todos» y ha mostrado su compromiso de seguir mejorando y ampliando medios tanto personales como materiales para que «El Ejido siga siendo un municipio seguro, cohesionado y lleno de oportunidades, donde cada familia pueda mirar al futuro con esperanza y prosperar con dignidad».

Por otra parte, el alcalde ha destacado especialmente dos episodios recientes a los que la sociedad ha tenido que hacer frente y en los que la Policía Local de El Ejido estuvo a la altura por su implicación y rápida respuesta como fueron la tragedia de la DANA en Valencia, a donde se desplazaron agentes del municipio y el apagón eléctrico nacional del 28 de abril con todos los agentes implicados y activos en el operativo de la CECOV.

Por su parte, Marco Muñoz ha subrayado los objetivos estratégicos de la Policía Local con la prevención de la seguridad ciudadana y la mejora de la convivencia en el municipio como pilares de su labor, y «para conseguirlo seguiremos siendo una policía dinámica».

De igual forma, el Intendente Jefe de la Policía Local ha enumerado las distintas unidades con que cuenta la Policía Local, con especial atención al CECOV, «el cerebro de nuestra Policía Local y que ofrece atención telefónica permanente, gestiona el sistema de videovigilancia y asiste a las patrillas que ofrecen servicio en la vía pública», señalando que durante este año 2025 «el CECOV ha atendido más de 11.000 avisos y ha gestionado más de 300 peticiones de imágenes del sistema de videovigilancia realizadas por Policía Nacional y Guardia Civil».

Marco Muñoz ha reivindicado que la labor policial es fundamental para la sociedad en general y la importancia del papel de la Policía Local en El Ejido. «Somos un servicio vertebrador, multidisciplinar, educativo y en muchas ocasiones humanitarios. Una policía cercana y profesional es garantía de cohesión social», al tiempo que ha incidido en la necesidad de seguir mejorando los cauces de colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil. «Un municipio como el nuestro con su dispersión geográfica, dinamismo social y económico, la nueva forma delincuencial, hacen imprescindible que los recursos policiales de que disponemos se coordinen perfectamente, solo así podremos ofrecer una adecuada respuesta a las demandas de nuestros vecinos y visitantes».

Durante el acto también se ha hecho entrega de metopas a de reconocimiento y felicitaciones a la Asociación de Taxis de El Ejido (ASATEL) como muestra de gratitud por su colaboración con la Policía Local. Asimismo, se ha realizado un reconocimiento a las personas que han cedido sus caballos para la puesta en marchad de una Unidad Policial de Caballería, que estará operativa en eventos específicos.

De la misma manera, se ha hecho entrega de metopas de felicitación a la Unidad de Atestados e Informes, que se consolida como un referente de calidad y valor indiscutible dentro de la mejora de la seguridad vial del municipio; y a los 63 agentes que formaron parte de los dispositivos de emergencia por el apagón energético de carácter nacional. Asimismo, se ha hecho entrega a 19 agentes de la Policía Local las felicitaciones públicas acordadas por el Pleno del Ayuntamiento de El Ejido el pasado 9 de septiembre, por sus destacadas y meritorias actuaciones.

Cabe recordar que un oficial y tres agentes participaron en la búsqueda, localización y rescate de una persona en situación de peligro inminente en el Parque Natural de Punta Entinas. Otros tres agentes participaron en la detención de una persona extremadamente violenta y agresiva, que portaba un arma blanca de grandes dimensione, en la vía pública y amenazaba a todo aquel con el que se cruzaba. La rápida actuación de estos tres agentes, asumiendo claros riesgos para su integridad física evitó un fatal desenlace.

Hasta seis agentes de la Policía Local participaron en un amplio dispositivo dirigido a la lucha contra el tráfico de drogas y la defraudación eléctrica en conjunto con unidades de Policía Nacional UPR y Policía Judicial. Los agentes policiales felicitados lograron practicar la detención de uno de ellos, implicado en la red de tráfico de drogas, tras realizar una compleja persecución.

Las felicitaciones del Pleno también han sido para los dos agentes que interceptaron el pasado 13 de julio un vehículo con 2,5 kg de marihuana y para los cuatro agentes que participaron en una actuación en pro del bienestar de un menor.

El acto de reconocimiento también ha contado con una mención honorífica para los 16 agentes que, en los primeros días tras los sucesos de la DANA del 29 de octubre, se desplazaron al municipio de Catarroja para integrarse en los dispositivos de emergencia del municipio.