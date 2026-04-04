Góngora recibe a la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería

El alcalde, Francisco Góngora, se reunió el pasado martes con la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, María del Mar Ayala Andújar, ... tras ser reelegida para el cargo el pasado mes de enero.

Un encuentro en el que Ayala estuvo acompañada de los también nuevos vocales María del Carmen Rueda y del ejidense David Plaza. El primer edil ejidense expresó a la nueva presidenta su felicitación por la reelección y le ha deseado «éxitos en esta nueva etapa», interesándose por los proyectos que el Colegio está preparando para los próximos meses.

Entre esos proyectos se encuentra el Servicio de Orientación Jurídico-Laboral que presta esta institución de manera gratuita para personas con dificultades económicas, que tienen en marcha desde hace años, concretamente desde el año 2021, y que quieren seguir impulsando.

Asimismo, María del Mar Ayala Andújar, que afronta su tercer mandato desde que accediera al cargo de presidenta de la institución en el año 2016, también asumió recientemente el cargo de vicepresidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Andalucía.