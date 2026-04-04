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Un encuentro en el que Ayala estuvo acompañada de los también nuevos vocales María del Carmen Rueda y del ejidense David Plaza. IDEAL

Góngora recibe a la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería

El Ejido ·

María del Mar Ayala Andújar afronta su tercer mandato desde que accediera al cargo de presidenta de la institución en 2016

J. C.

El Ejido

Sábado, 4 de abril 2026, 10:06

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El alcalde, Francisco Góngora, se reunió el pasado martes con la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería, María del Mar Ayala Andújar, ... tras ser reelegida para el cargo el pasado mes de enero.

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