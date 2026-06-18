Góngora recibe al alumno del IES Murgi que ha conseguido la mejor nota de la provincia en la PAU

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, recibió este jueves a Carlos Pérez, el alumno del IES Murgi que obtuvo la mayor calificación de toda ... la provincia en la Prueba de Acceso a la Universidad al alcanzar una nota de 13,884 sobre 14.

En el encuentro también estuvieron el concejal de Educación, Javier Rodríguez; el director del IES Murgi, Nilo Ángel Peral; y los padres del alumno, Domingo Pérez y Ana Belén Suárez.

Durante la charla, el primer edil felicitó al estudiante por su trabajo y esfuerzo durante el curso para alcanzar ese logro y destacó que «estos resultados reflejan el alto nivel académico de los estudiantes ejidenses en una convocatoria que es especialmente exigente».

Por su parte, Carlos Pérez destacó que está muy satisfecho con el resultado obtenido y que su objetivo era acceder al doble grado de Ingeniería Informática y Matemáticas en la Universidad de Granada, para lo que necesitaba superar la nota de corte del año anterior, que estaba en un 13,3. Ahora, tras conocer los resultados de la PAU, confía en obtener una de las 50 plazas ofertadas y cumplir su meta académica.