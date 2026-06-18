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Góngora recibe al alumno del IES Murgi que ha conseguido la mejor nota de la provincia en la PAU

Durante la charla, el primer edil felicitó a Carlos Pérez por su trabajo y esfuerzo durante el curso para alcanzar ese logro

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Un momento de la visita.

Javier Cortés

El Ejido

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, recibió este jueves a Carlos Pérez, el alumno del IES Murgi que obtuvo la mayor calificación de toda ... la provincia en la Prueba de Acceso a la Universidad al alcanzar una nota de 13,884 sobre 14.

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Góngora recibe al alumno del IES Murgi que ha conseguido la mejor nota de la provincia en la PAU

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