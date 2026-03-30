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El alcalde se reúne con los vecinos para dar a conocer las obras. IDEAL

Góngora presenta el proyecto para revitalizar la barriada de La Loma de la Mezquita

El proyecto de regeneración y rehabilitación urbana en la calle Loma de la Mezquita y su entorno está dotado con 1.055.000 euros

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 30 de marzo 2026, 17:27

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El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha mantenido una reunión con los comerciantes del barrio de la Loma de la Mezquita, con la finalidad ... de presentarles el proyecto de regeneración y rehabilitación urbana que se va a desarrollar durante los próximos meses en la calle Loma de la Mezquita y su entorno, y que tiene como objetivo «revitalizar una de las principales arterias comerciales del núcleo de El Ejido, mejorando tanto la accesibilidad como los servicios disponibles para los vecinos de la zona».

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