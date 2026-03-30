Góngora presenta el proyecto para revitalizar la barriada de La Loma de la Mezquita

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha mantenido una reunión con los comerciantes del barrio de la Loma de la Mezquita, con la finalidad ... de presentarles el proyecto de regeneración y rehabilitación urbana que se va a desarrollar durante los próximos meses en la calle Loma de la Mezquita y su entorno, y que tiene como objetivo «revitalizar una de las principales arterias comerciales del núcleo de El Ejido, mejorando tanto la accesibilidad como los servicios disponibles para los vecinos de la zona».

Un proyecto que el primer edil ha afirmado que «transformará la imagen de esta calle, haciéndola más atractiva para el peatón, además de más accesible y cómoda». La reunión ha contado también con la presencia de los concejales de Obras Públicas y Comercio, David Fernández y María Herminia Padial, respectivamente, además del Intendente Jefe de la Policía Local, Marco Muñoz.

Durante el desarrollo de la misma, además de exponer el proyecto en su totalidad, se han abordado los plazos de ejecución, el diseño de aparcamientos públicos con que contará la calle tras la actuación y una especial atención a las modificaciones de tráfico y desvíos mientras duren las obras.

El primer edil ha destacado la importancia de mantener una comunicación fluida con comerciantes y vecinos de la zona durante todo el tiempo que duren las obras para poder atender las necesidades y dudas que vayan surgiendo, para lo que se ha propuesto la creación de una comisión formada por representantes de los comerciantes de la zona y responsables municipales, así como técnicos municipales. El proyecto, que se encuentra actualmente en fase de licitación, está dotado con un presupuesto de 1.055.000 euros.

El proyecto de regeneración y rehabilitación urbana en la calle Loma de la Mezquita y su entorno se encuentra incluido en el Plan de Actuación Integrado (PAI) EL EJIDO 2029: +SOSTENIBLE + COHESIONADO, cofinanciado en un 85% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL).

La actuación se va a centrar en el tramo situado entre el Bulevar de El Ejido y la calle García Lorca, de aproximadamente 700 metros de longitud, y también contempla cada uno de los accesos de las calles colindantes a esta calle.

Un proyecto que cuenta con un período de ejecución de 8 meses, pero que se dividirá en tres fases, de menos de tres meses cada una, con el objetivo de causar el mejor impacto tanto en los negocios que se ubican en esta importante arteria ejidense como a los vecinos que residen en la zona.

La primera de ellas contempla el tramo ubicado entre el Bulevar y la calle Toledo; la segunda fase incluirá desde calle Toledo a calle San Bernardo; y la tercera fase recogerá desde calle San Bernardo hasta la calle García Lorca.

Las obras permitirán la ampliación y renovación de acerados con el objetivo de facilitar el tránsito al peatón y mejorar la accesibilidad; la renovación de pavimentos y servicios urbanos; así como la incorporación de infraestructura de riego de la que carecía este espacio, y la mejora de la iluminación.

De esta manera se mejorará la red de abastecimiento, se eliminará el alumbrado en fachadas de viviendas y se sustituirá por alumbrado de columna, y se dotará de nuevo mobiliario urbano más funcional, cómodo y accesible.

El proyecto también contempla el soterramiento de las redes tanto de telecomunicaciones, como de alumbrado, baja tensión y telefonía; y se llevará a cabo la preinstalación de la infraestructura necesaria para incorporar esta zona del municipio a la red de Videovigilancia que está desplegando el Ayuntamiento por todo el municipio, con el objetivo de incrementar la seguridad.

El alcalde ha trasladado a comerciantes y vecinos que actualmente el municipio ya cuenta con una amplia red de videovigilancia que controla 125 puntos estratégicos, a la que se han incorporado este mismo año 19 nuevos dispositivos para facilitar el trabajo de la Policía Local en la identificación de vehículos mediante la lectura de matrículas y en la prevención de actos vandálicos y delictivos.

Una red que Góngora ha señalado que se va a seguir desplegando por el municipio y una de las próximas zonas que se contempla integrar será la calle Loma de la Mezquita, ya que «mejora la capacidad de respuesta ante incidencias y refuerza la protección ciudadana».

El primer edil ha recordado que este es uno de los ocho proyectos que se van a desarrollar durante los próximos meses dentro del PAI EL EJIDO 2029: +SOSTENIBLE + COHESIONADO, «proyectos estratégicos que van a permitir dar un impulso a la modernización de El Ejido, crear espacios más funcionales, dotar de nuevas y mejores infraestructuras y ofrecer más oportunidades de ocio, cultura y deporte a los ejidenses».