Góngora pide al Gobierno que ejecute las obras previstas en el Plan Hidrológico para proteger El Ejido de inundaciones

El alcalde, Francisco Góngora, pidió al Gobierno de España que asuma su responsabilidad en un tema tan importante como es la protección de El Ejido ... y del Poniente frente al riesgo de inundaciones, y cumpla con sus obligaciones llevando a cabo de manera urgente la redacción y ejecución de los proyectos que se contemplan en el Plan Hidrológico Nacional (PHN).

Una petición que se produce ante la falta de actuaciones por parte del Gobierno Central en un asunto que «es de competencia estatal y que puede derivar en graves consecuencias, frente a su obligación de salvaguardar tanto al territorio, las personas, las infraestructuras y al sector agrícola».

Góngora realizó esta demanda tras mantener una reunión de coordinación y trabajo con la Policía Local, las áreas municipales de Obras Públicas, Agricultura, Urbanismo, Hacienda y Contratación, así como con la empresa pública DUE. Durante el encuentro se llevó a cabo un diagnóstico detallado de los puntos más vulnerables a inundaciones y encharcamientos, con el fin de estudiar actuaciones concretas y soluciones técnicas que permitan minimizar los efectos de episodios de fuertes lluvias.

Además, recordó que el Plan Hidrológico Nacional contempla actuaciones consideradas clave y de competencia estatal, como el desagüe de la Balsa del Sapo, la adecuación y defensa de diversas ramblas y otras obras de protección esenciales para garantizar la seguridad y el desarrollo del territorio. Entre estas actuaciones figuran el proyecto de desagüe de la Balsa del Sapo; la limpieza, adecuación y protección de las ramblas de Aljibillos, Peñas Negras y Capitán Andrés Pérez; las defensas de las ramblas del Campo de Dalías; la construcción y adecuación de las ramblas de Buenavista y Almecete, así como su desvío hacia la rambla del Loco. Así, Francisco Góngora señaló que trasladó en numerosas ocasiones al subdelegado del Gobierno la necesidad de ejecutar estas actuaciones, insistiendo en que «se trata de infraestructuras clave para la seguridad de todos».