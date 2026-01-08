Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la reunión en el Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

Góngora pide al Gobierno que ejecute las obras previstas en el Plan Hidrológico para proteger El Ejido de inundaciones

Recuerda que ha reclamado en numerosas ocasiones al Subdelegado del Gobierno estas obras que «son clave para la seguridad de todos»

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 8 de enero 2026, 17:51

El alcalde, Francisco Góngora, pidió al Gobierno de España que asuma su responsabilidad en un tema tan importante como es la protección de El Ejido ... y del Poniente frente al riesgo de inundaciones, y cumpla con sus obligaciones llevando a cabo de manera urgente la redacción y ejecución de los proyectos que se contemplan en el Plan Hidrológico Nacional (PHN).

