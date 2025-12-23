Góngora en el mensaje de Navidad: «2026 volverá a ser un año ilusionante»

«Queridos vecinos y amigos, la Navidad llega como una época de reflexión, de esperanza y de unión, celebramos el Nacimiento de Jesús, que nos ... muestra valores fundamentales como la humildad, la solidaridad o el respeto a los demás. Estas son fechas que nos invitan a reconectar con todos esos valores y también fortalecer nuestros lazos para la convivencia» así inició el mensaje de Navidad, Francisco Góngora, alcalde El Ejido.

El primer edil proseguía con «quiero trasladar en mi nombre y en el de la Corporación Municipal los mejores deseos de paz, de salud y de prosperidad para todos los hogares ejidenses. Al cerrar el año, hacemos balance de un 2025 en el que hemos trabajado para mejorar la seguridad y desarrollar proyectos que incrementen la calidad de vida de todos nuestros vecinos con una mirada activa, especialmente en los colectivos más vulnerables».

«Hemos avanzado en el Plan Actuación Integrado El Ejido 2029, más sostenible, más cohesionado, que nos ha permitido obtener 12 millones de euros de fondos europeos para proyectos de inclusión social, formación, deporte, cultura o rehabilitación de nuestro tejido o espacio urbano, entre ellos destacamos un centro cultural y deportivo orientado a personas con discapacidad, una nueva biblioteca central, un centro deportivo en Las Norias, un complejo sociocultural en Almerimar o un nuevo centro de usos múltiples para Santa María del Águila».

El 2026 volverá a ser un año ilusionante, avanzaremos en proyectos educativos, culturales, sociales, deportivos y sanitarios». Asimismo, Francisco Góngora deseó un próspero año para El Ejido.