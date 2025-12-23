Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en el Salón de Plenos. IDEAL

Góngora en el mensaje de Navidad: «2026 volverá a ser un año ilusionante»

El alcalde de El Ejido avanza algunos de los proyectos que mejoren la calidad de vida de «todos nuestros vecinos»

Javier Cortés

El Ejido

Martes, 23 de diciembre 2025, 21:35

Comenta

«Queridos vecinos y amigos, la Navidad llega como una época de reflexión, de esperanza y de unión, celebramos el Nacimiento de Jesús, que nos ... muestra valores fundamentales como la humildad, la solidaridad o el respeto a los demás. Estas son fechas que nos invitan a reconectar con todos esos valores y también fortalecer nuestros lazos para la convivencia» así inició el mensaje de Navidad, Francisco Góngora, alcalde El Ejido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 36 años en un accidente en la vía que une Pinos Genil con Quéntar
  2. 2

    Investigan a un cura de Granada por presunta agresión sexual
  3. 3 La taberna de Granada a la que «entras para una caña y no sabes cuándo te vas»
  4. 4 Una redada en cuatro casas de Granada para descubrir 1.000 plantas de maría y detener a un conocido narco
  5. 5 Sdworx, la empresa de Granada que celebra el segundo premio de la Lotería de Navidad
  6. 6 Meteorólogos coinciden para Granada: tormentas en Nochebuena y frío polar para Navidad
  7. 7 La mujer que se electrocutó en el spa de un hotel de Granada recibe el alta médica
  8. 8 El viaje de Epstein a Granada aparece en los documentos desclasificados de Estados Unidos
  9. 9 Caso Lucas en Almería: la acusación de agresión sexual se tambalea
  10. 10 Antonio Serrano releva a Jerónimo Luque en la dirección general de Caja Rural Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Góngora en el mensaje de Navidad: «2026 volverá a ser un año ilusionante»

Góngora en el mensaje de Navidad: «2026 volverá a ser un año ilusionante»