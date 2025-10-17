Góngora felicita al nuevo presidente de la Federación de Comercio de Almería

Javier Moya, nuevo presidente, está al frente de Muebles Romerohogar, una de las empresas de referencia del municipio en el ámbito del comercio del mueble

J. C. El Ejido Viernes, 17 de octubre 2025, 21:51

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a la concejala de Comercio, María Herminia Padial, ha recibido este miércoles en el Ayuntamiento al empresario ejidense Javier Moya, gerente de Muebles Romerohogar, para trasladarle su felicitación por la reciente designación como nuevo presidente de la Federación de Comercio de Almería, integrada dentro de ASEMPAL (Confederación Empresarial de la Provincia de Almería). Javier Moya tomó posesión de su nuevo cargo durante de la celebración de la Junta General de ASEMPAL.

Javier Moya está al frente de Muebles Romerohogar, una de las empresas de referencia del municipio en el ámbito del comercio del mueble, con más de 40 años de historia, y de la que además destaca su implicación con el municipio, colaborando a lo largo del año en diversas actividades culturales y acciones de promoción.

«Javier Moya ha demostrado talento, capacidad de gestión y visión de futuro adaptando la empresa a los nuevos tiempos», ha afirmado Góngora, quien ha incidido en que «ahora toda esa experiencia acumulada contribuirá, sin duda, a afrontar los retos que la Federación de Comercio de Almería se marque a futuro».

Por su parte, Moya ha explicado que desde la Federación trabajan en la puesta en marcha de un observatorio de comercio para analizar, impulsar y fortalecer el tejido comercial de la provincia. Una herramienta estratégica para apoyar al sector, fomentar la competitividad y promover su desarrollo».