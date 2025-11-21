Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El alcalde ha subrayado en el encuentro que «en El Ejido se producen alimentos sanos y de calidad». R. I.

Góngora destaca el liderazgo internacional de El Ejido como polo de innovación agroindustrial

El alcalde participa en el III Encuentro de Alto Nivel de la Red de Ciudades Industriales celebrado en Málaga

J. Cortés

El Ejido

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:27

El alcalde ha participado hoy en el 'III Encuentro de Alto Nivel de la Red de Ciudades Industriales', celebrado en Málaga, donde ha puesto de ... manifiesto su papel como capital europea de la agricultura intensiva y como uno de los principales polos de innovación agroindustrial internacional. «En El Ejido se producen alimentos sanos y de calidad; además de tecnología, conocimiento e innovación que se exporta a todo el mundo», ha afirmado Francisco Góngora.

