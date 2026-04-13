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Imagen grupal tras la realización de la rueda de prensa en el municipio. IDEAL

Góngora destaca que El Ejido ha recibido más de 150 millones en los últimos 7 años de la Junta

El alcalde afirma que el municipio cuenta hoy con «más apoyo a la agricultura, mejores servicios públicos y más inversión»

Javier Cortés

El Ejido

Lunes, 13 de abril 2026, 16:03

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El presidente del Partido Popular de El Ejido, Francisco Góngora, ha realizado hoy un balance de la gestión del Gobierno de Juanma Moreno desde 2019 ... en El Ejido y ha asegurado que «el municipio se ha situado en el centro de las inversiones gracias a un Ejecutivo que escucha, atiende y cumple con las necesidades reales de los ejidenses».

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