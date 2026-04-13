Góngora destaca que El Ejido ha recibido más de 150 millones en los últimos 7 años de la Junta

El presidente del Partido Popular de El Ejido, Francisco Góngora, ha realizado hoy un balance de la gestión del Gobierno de Juanma Moreno desde 2019 ... en El Ejido y ha asegurado que «el municipio se ha situado en el centro de las inversiones gracias a un Ejecutivo que escucha, atiende y cumple con las necesidades reales de los ejidenses».

Góngora, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado por la candidata del PP al Parlamento andaluz, Julia Ibáñez, y la eurodiputada Carmen Crespo, ha subrayado que «con Juanma Moreno como presidente del Gobierno Andaluz, el Ejido ha pasado de ser un municipio olvidado a convertirse en una prioridad inversora de la Junta de Andalucía».

«Veníamos de una etapa en la que proyectos clave como la Carretera de Pampanico, infraestructuras educativas o actuaciones en materia de agua estaban paralizados en cajones. Hoy, esos proyectos son una realidad», ha afirmado.

Góngora ha destacado que «en los últimos siete años la inversión de la Junta en El Ejido ha superado los 150 millones de euros», incidiendo en que estas actuaciones han llegado a áreas estratégicas como la agricultura, el agua, la educación, la sanidad, los servicios sociales, el empleo, el turismo y las comunicaciones.

El presidente local del PP ha señalado que «la agricultura es el principal motor económico de El Ejido y ha sido una prioridad para el Gobierno andaluz», como evidencian los más de 49 millones de euros en ayudas e inversiones. En este sentido, ha explicado que «más de 1.000 jóvenes almerienses se han incorporado al campo desde 2019 con ayudas superiores a 20 millones de euros, frente a los apenas 146 anteriores a 2019», y ha destacado que «muchos de ellos son ejidenses, garantizando el relevo generacional».

Asimismo, ha recordado que «tras la DANA de octubre de 2024, 1.325 agricultores de El Ejido recibieron 27,6 millones de euros en ayudas directas», y ha añadido que «también se han puesto en marcha líneas específicas como los 3 millones para combatir el parvispinus».

«Estamos apostando por una agricultura más innovadora, digital y sostenible, con proyectos como el Centro de Emprendimiento Digital Agrotech, que sitúa a El Ejido como referente europeo», ha afirmado.

Por otra parte, Góngora ha incidido en que «el agua es clave para nuestro modelo agrícola y el Gobierno de Juanma Moreno está cumpliendo con planificación, inversión y compromiso».

Entre las actuaciones más relevantes y que han supuesto una inversión superior a los 58 millones de euros ha citado «la ampliación de la depuradora, una de las actuaciones más importantes de la provincia; las obras de abastecimiento de agua desalada en Alta para que el agua desalada llegue a todo el municipio; el tratamiento terciario que nos aporta 6,5 hectómetros cúbicos de agua regenerada para agricultura; y el proyecto de colectores y remodelación de las EBAR en barriadas de El Ejido», destacando que «son inversiones históricas que garantizan el futuro hídrico del municipio».

En materia educativa, ha asegurado que «se está corrigiendo un déficit histórico con más de 28 millones de euros invertidos». «Desde 2019 se han ejecutado 38 actuaciones en centros educativos, incluyendo nuevos colegios, ampliaciones e importantes reformas», ha explicado, destacando actuaciones como la construcción del nuevo CEIP Bahía de Almerimar con más de 9 millones de inversión, el nuevo instituto de Almerimar con más de 8,6 millones de presupuesto, así como mejoras y ampliación de colegios e institutos, añadiendo que «también se ha incrementado el número de docentes y se ha reforzado la Formación Profesional y la educación especial».

El Ejido ha incrementado un 60% el número de Aulas Específicas en Centros Educativos en los últimos 4 años y ha abierto sus puertas el CEE Luz de Poniente. El municipio cuenta así con uno de los dos Centros de Educación Especial de la provincia para dar servicio a toda la Comarca.

El presidente del PP de El Ejido ha destacado asimismo el refuerzo en servicios sociales, tanto dependencia como atención a mayores, indicando que «se ha duplicado la inversión en ayuda a domicilio, pasando de 2,5 millones en 2018 a 6,7 millones en 2025 y se está construyendo un nuevo Centro de Día que sumará 40 nuevas plazas».

«Hoy atendemos a más personas, con más prestaciones y mejores servicios, lo que demuestra el compromiso del Gobierno andaluz con quienes más lo necesitan», ha señalado.

En el ámbito sanitario, ha afirmado que «El Ejido vive la mayor etapa de inversión de su historia reciente, con más de 32 millones de euros». «El Hospital Universitario Poniente se ha modernizado y ampliado, se ha incrementado el número de profesionales y se están desarrollando nuevas infraestructuras como el centro de salud de Ejido Nordeste», ha explicado.

Góngora también ha puesto en valor «la bajada de impuestos, el impulso al empleo y las medidas de apoyo a familias, autónomos y empresas», asegurando que «han generado un entorno más favorable para la economía local».

Para finalizar, el presidente del PP de El Ejido ha afirmado que «los resultados son evidentes y demuestran que El Ejido avanza con más fuerza, oportunidades y estabilidad».

«Hoy tenemos más apoyo a la agricultura, mejores servicios públicos y más inversión. Por eso, no podemos dar ni un paso atrás. Necesitamos seguir apostando por un Gobierno que gestiona, escucha y da soluciones», ha concluido.