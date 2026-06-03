Góngora asiste a las obras del nuevo residencial de Almerimar 'Aurum'

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al concejal de Urbanismo, Alberto González, asistió al inicio de las obras de un nuevo residencial que ... se está construyendo en Almerimar, 'Aurum', donde conoció el proyecto de mano de dos de sus responsables, Carlos Rodríguez y Toñi Fernández y que busca promover un modelo residencial que apuesta por la calidad y el diseño como valor añadido.

Se trata de una constructora local, que apostó porque todos sus proveedores sean también locales, con el objetivo de ofrecer un servicio cercano a sus clientes, apostar por la economía de la zona y el fomento del empleo local.

El nuevo residencial ofrece viviendas modernas, eficientes y adaptadas a las nuevas necesidades del mercado inmobiliario. Asimismo, el diseño arquitectónico apuesta por líneas contemporáneas, amplias terrazas y espacios orientados a maximizar la luz natural y la conexión con el entorno mediterráneo.

La iniciativa se suma al crecimiento urbanístico y residencial que vive actualmente Almerimar, un destino cada vez más demandado tanto para primera residencia como para inversión y vivienda vacacional.

Almerimar se consolidó en los últimos años como uno de los destinos residenciales y turísticos más completos y exclusivos de Andalucía, con su puerto deportivo, su estilo de vida y su entorno privilegiado. El entorno ofrece además una amplia oferta de servicios, restaurantes, comercios y actividades durante todo el año, incluyendo golf, vela, remo, windsurf, paddle surf, tenis, pádel, fútbol, baloncesto o rutas de senderismo y bicicleta.