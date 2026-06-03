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Góngora asiste a las obras del nuevo residencial de Almerimar 'Aurum'

El nuevo residencial ofrece viviendas modernas, eficientes y adaptadas a las nuevas necesidades del mercado inmobiliario

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Un momento de la visita.
Un momento de la visita. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al concejal de Urbanismo, Alberto González, asistió al inicio de las obras de un nuevo residencial que ... se está construyendo en Almerimar, 'Aurum', donde conoció el proyecto de mano de dos de sus responsables, Carlos Rodríguez y Toñi Fernández y que busca promover un modelo residencial que apuesta por la calidad y el diseño como valor añadido.

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Góngora asiste a las obras del nuevo residencial de Almerimar 'Aurum'

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