El gobierno central mira hacia otro lado mientras Balerma se queda sin playa El alcalde criticó la falta de voluntad política del gobierno central para dar una solución al problema de regresión de esta zona de la costa ejidense INMACULADA ACIÉN El Ejido Jueves, 30 mayo 2019, 10:11

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, calificó de decepcionante la reunión mantenida el martes por la tarde en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, y de falta de voluntad política al gobierno nacional para solucionar el problema de regresión de la costa de Balerma.

Una reunión en la que también estuvo presente la directora general de Costas y el subdirector general de Infraestructuras.

De esta manera, Góngora señaló que la reunión no aportó ninguna novedad sobre el tema. Así, el máximo responsable municipal recordó el compromiso de Morán hace unos meses de encargar al Cedex un estudio que concluyera cómo habían afectado los espigones de Balanegra a esa línea de costa. «El estudio que nos presentaron es muy reducido, no profundiza prácticamente en nada y saca unas conclusiones de la mera observación, sin ningún tipo de toma de datos», afirmó el alcalde.

Góngora recordó el problema de fuerte erosión que sufre la costa de Balerma y especialmente en Las Cuevecillas y afirmó que al contrario de lo que dice el Ministerio en la nota de prensa que hizo pública el mismo martes, el informe realizado por el Cedex reconoce explícitamente que «se considera que es posible que la construcción de los espigones de la playa de Balanegra en 2015 generase un problema de erosión».

El regidor remarcó que el Ministerio insistió en que los únicos trabajos que se van a acometer serán los de retranquear el Paseo y verter 13.000 metros cúbicos de arena, «una medida, esta última, a todas luces insuficiente ya que la cantidad que se debe aportar para proteger la zona de Las Cuevecillas y el frente litoral de Balerma debe ser entre 50.000 y 60.000 metros cúbicos, como se ha hecho años anteriores», indicó Góngora, al tiempo que afirmó que «sin esa cantidad de sedimento, el verano en Balerma se complica, ya que no se va a poder garantizar la estabilidad de la playa ni la seguridad de las fincas y explotaciones agrícolas en Las Cuevecillas, al estar supeditado todo ello a las inclemencias meteorológicas que podrían alterar en cualquier momento la dinámica en función de los temporales, como viene sucediendo».

El alcalde indicó que acudieron a esa reunión con la esperanza de recibir la noticia de que se construiría una escollera en la playa de Las Cuevecillas como anunció hace unos días el secretario general del PSOE de El Ejido, José Miguel Alarcón. Sin embargo esa noticia no se produjo.

Por su parte, Alarcón afirmó ayer que «en la tarde del pasado viernes 24 de mayo fuentes cercanas al ministro José Guirao me aseguraron que ya teníamos el compromiso del Gobierno central para la próxima construcción de una escollera como actuación de emergencia. Por tanto, las explicaciones oportunas a este nuevo acontecimiento las deben dar otras personas que estaban presentes en la reunión que se mantuvo en el Círculo Cultural el 26 de abril, junto a la Plataforma en Defensa de Balerma».

Salvemos Balerma tacha de vergonzosa la reunión

Fran Fernández, de la Plataforma Salvemos Balerma, acompañó al alcalde a la reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán.

Una reunión que calificó de decepcionante Fernández y sobre la que destacó la posición intransigente con las obra del Paseo Marítimo, donde el Ministerio mantiene su intención de retranquear, de vergonzosa la nota de prensa publicada, junto al informe del Cedex.

«Se hace una nota de prensa sesgada de un informe de un estudio que reconoce que hay unos vínculos que habría que estudiar más detenidamente pero no lo hace», destacó Fran Fernández, al tiempo que insistió en que «la situación de la playa de Las Cuevecillas a día de hoy es insostenible, no se ha recuperado nada, es algo evidente, no es discutible».

Una reunión en la que este miembro de SOSBalerma indicó no escucharon nada nuevo. «Nos remiten a una Estrategia Global que supuestamente hasta 2023 no se estaría ejecutando la obra por los tiempos que nos dijeron», señaló Fernández.

En esta línea, este balermero indicó que entre las medidas que adoptará la Plataforma está la redacción de una denuncia dirigida al Defensor del Pueblo de Andalucía y al de España, y estudiarán la viabilidad de emprender acciones judiciales.

Sobre las obras que Costas pretende realizar en el Paseo Marítimo y que implicaría su retranqueo, Fran Fernández recordó que «la manifestación de la mayoría del pueblo es que no estamos de acuerdo con ellas. No vamos a invadir la obra, pero sí mostraremos nuestro rechazo. Si lo quieren hacer, lo van a hacer a la fuerza.