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Una gincana inclusiva para iniciar el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad

El CEE Luz de Poniente ha acogido una jornada con participación de centros y asociaciones

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Uno de los actos de la mañana de este miércoles en el CEE Luz de Poniente, del municipio de El Ejido.
Uno de los actos de la mañana de este miércoles en el CEE Luz de Poniente, del municipio de El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El CEEE Luz de Poniente fue el escenario de la celebración este miércoles, 6 de mayo, del Día de los Derechos de las Personas con ... Discapacidad, una jornada centrada en la inclusión, la convivencia y la sensibilización social. El evento estuvo organizado por el propio centro anfitrión, junto a la Asociación Down El Ejido y el CEEE Princesa Sofía, contando además con la participación de centros educativos invitados de Las Norias, como el CEIP Mirasierra y el IES Francisco Montoya, a través de sus aulas específicas.

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