Una gincana inclusiva para iniciar el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad

El CEEE Luz de Poniente fue el escenario de la celebración este miércoles, 6 de mayo, del Día de los Derechos de las Personas con ... Discapacidad, una jornada centrada en la inclusión, la convivencia y la sensibilización social. El evento estuvo organizado por el propio centro anfitrión, junto a la Asociación Down El Ejido y el CEEE Princesa Sofía, contando además con la participación de centros educativos invitados de Las Norias, como el CEIP Mirasierra y el IES Francisco Montoya, a través de sus aulas específicas.

El alcalde, Francisco Góngora; la concejala de Discapacidad, María del Mar Martínez; el concejal de Educación, Javier Rodríguez; el presidente de la Junta Local de Las Norias, Carlos Martín, junto a la directora del centro, María Ángeles Pascual, participaron en esta actividad que reunió a cerca de 90 personas, entre profesorado y alumnos con discapacidad, de diferentes edades, quienes compartieron una jornada diseñada para fomentar valores como la igualdad, la cooperación y el respeto.

El acto dio comienzo con una bienvenida institucional y palabras de agradecimiento por parte de la dirección del centro. El alcalde indicó que «este tipo de iniciativas son fundamentales para visibilizar la diversidad, promover la inclusión real y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria».

Posteriormente, el alumnado fue el encargado de realizar la lectura de un manifiesto en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Uno de los momentos más divertidos fue la celebración de una gincana inclusiva, una propuesta lúdico-educativa organizada en distintos espacios del centro, con cinco juegos y actividades relacionadas con la jardinería. En esta iniciativa participaron también los usuarios del proyecto Agrointegra de la Asociación Down.

La mañana concluyó con un desayuno de convivencia, en el que todos pudieron compartir un momento distendido para reforzar los lazos entre los distintos centros y asociaciones implicadas.

En cifras, El Ejido incrementó en un 60% el número de Aulas Específicas en Centros Educativos en los últimos cuatro años. Se dispone de 23 Aulas Específicas y 9 Aulas TEA frente a las 12 Aulas Específicas y 8 Aulas TEA del curso 20-21.