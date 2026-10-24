Gestión y radio municipal: alumnos del Sek Alborán realizan una visita a la Jefatura de Policía Local y al Ayuntamiento

Una treintena de alumnos de primero de Primaria del colegio SEK Alborán visitaron este jueves el Ayuntamiento de El Ejido para conocer de primera mano ... cómo se desarrolla la gestión municipal, el funcionamiento del Ayuntamiento y el trabajo en la radio municipal.

Los escolares hicieron una parada en el Salón de Plenos, donde pudieron departir con el concejal de Educación, Javier Rodríguez, sobre temas relacionados con el municipio. Asimismo, aprovecharon para formular preguntas en materia de educación, deporte, salud y otras cuestiones relativas a cómo se desarrollan las votaciones en los Plenos o las funciones del Equipo de Gobierno.

Al final de la actividad, los alumnos le entregaron al edil un diploma como muestra de agradecimiento por el recibimiento en el Consistorio. La visita forma parte de un itinerario en el que los niños y niñas pudieron descubrir, además del Ayuntamiento, el Mercado de Abastos, la Biblioteca Municipal, el Parque San José y la Jefatura de la Policía Local.

Durante la visita a la Jefatura, los escolares conocieron de cerca, de la mano del agente tutor, Manuel Delgado, la patrulla del grupo Goap y las funciones de las distintas unidades de la Policía Local de El Ejido.