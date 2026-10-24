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Gestión y radio municipal: alumnos del Sek Alborán realizan una visita a la Jefatura de Policía Local y al Ayuntamiento

Durante la visita a la Jefatura, los escolares conocieron de cerca, de la mano del agente tutor, Manuel Delgado y la patrulla del grupo Goap

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Alumnado del Sek Alborán visita el Ayuntamiento.

Javier Cortés

El Ejido

Una treintena de alumnos de primero de Primaria del colegio SEK Alborán visitaron este jueves el Ayuntamiento de El Ejido para conocer de primera mano ... cómo se desarrolla la gestión municipal, el funcionamiento del Ayuntamiento y el trabajo en la radio municipal.

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Gestión y radio municipal: alumnos del Sek Alborán realizan una visita a la Jefatura de Policía Local y al Ayuntamiento

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