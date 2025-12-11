Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La edil de Comercio con algunos de los premios de esta iniciativa. IDEAL

Los ganadores de la campaña 'Rascas Black Week' de El Ejido recogen sus premios

Esta iniciativa estaba dirigida a impulsar las compras en el comercio local durante las semanas previas a la Navidad

J. C.

El Ejido

Jueves, 11 de diciembre 2025, 21:14

Comenta

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, y la Cámara de Comercio de Almería han hecho entrega de los premios ... a los ganadores de la campaña de 'Rascas Black Week', una iniciativa dirigida a impulsar las compras en el comercio local durante las semanas previas a la Navidad y coincidiendo con el Black Friday.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

