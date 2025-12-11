Los ganadores de la campaña 'Rascas Black Week' de El Ejido recogen sus premios

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la concejalía de Comercio, y la Cámara de Comercio de Almería han hecho entrega de los premios ... a los ganadores de la campaña de 'Rascas Black Week', una iniciativa dirigida a impulsar las compras en el comercio local durante las semanas previas a la Navidad y coincidiendo con el Black Friday.

Durante la campaña, que se desarrolló del 24 al 29 de noviembre, los clientes que realizaron sus compras en los comercios adheridos recibían rascas por compras iguales o superiores a 10 euros, con los que podían optar a premios directos distribuidos aleatoriamente. Los premios eran diez: una televisión, reloj inteligente, cámara deportiva, barra de sonido, robot aspirador, robot de cocina, tablet, smartpone, cascos inalámbricos y altavoz inteligente y se han entregado en su totalidad.

La edil de Comercio, María Herminia Padial, ha felicitado a los ganadores y ha explicado que «esta acción, enmarcada dentro del plan de dinamización comercial del municipio, ha tenido como objetivo fomentar el consumo en los establecimientos de proximidad, premiando la fidelidad de los clientes y contribuyendo a fortalecer la economía local en una época clave para las ventas».