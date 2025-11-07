Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En 2026, el barco zarpará hacia EE UU donde pasará varios años. IDEAL

El Galeón Andalucía llega a Almerimar para descubrir su historia

El Ejido ·

Esta réplica de un galeón español del siglo XVII se puede visitar hasta el 9 de noviembre, de 10.00 horas a a 18.30 horas

J. C.

El Ejido

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

El Galeón Andalucía, de la Fundación Nao Victoria, ha echado ancha en el puerto de Almerimar, donde permanecerá amarrado hasta el próximo domingo, con el ... objetivo de abrir sus puertas a la ciudadanía y acercarles la historia de este tipo de barcos que desde el siglo XVI y hasta el siglo XVIII fue empleado por los españoles en las expediciones marítimas que se llevaron a cabo atravesando el Atlántico, navegando por el Caribe y las costas americanas, descubriendo y facilitando el comercio interoceánico entre España, América y Filipinas.

