Gala de Navidad y visita al Belén Municipal: actividades para luchar contra la 'Soledad No Deseada'

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido ha diseñado un calendario de acciones especial para esta Navidad destinado a las personas mayores ... que son usuarias del programa de 'Soledad No Deseada'.

Este programa se enmarca en la Mesa Radar Local de prevención de la Soledad No Deseada puesta en marcha por el Ayuntamiento de El Ejido, una mesa en la que El Ejido es pionero en Andalucía, ya que se convirtió en la primera entidad local de la comunidad autónoma en estar registrada en la nueva web de la Junta de Andalucía 'Júntate', donde se unifican recursos en forma de actividades, vídeos o servicios diseñados especialmente para este colectivo, apoyo e información sobre cómo afrontar la soledad no deseada.

La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, ha explicado que «la Soledad No Deseada es un problema cada vez más frecuente, son muchos los factores que hacen que aumente debido al envejecimiento progresivo de la población, la pérdida de seres queridos, el descenso de la natalidad o el aumento del número de hogares unipersonales, de ahí que necesiten de nuestra implicación».

Por este motivo, «promovemos diversas acciones y avanzamos en la elaboración de herramientas durante todo el año, que intensificamos en estas fechas señaladas, con las que buscamos romper el aislamiento en el que viven personas mayores y contribuimos a minimizar el sentimiento de soledad que experimentan muchas personas cuando llegan a una edad avanzada».

De este modo, la programación para estos días de 'Soledad No Deseada' contempla una comida de Navidad sólo para ellos para conmemorar el Día Mundial de la Soledad No Deseada y visita al Belén Monumental en el hall del Teatro Auditorio, el 16 de diciembre; asistencia a la Gala de Navidad de los Mayores el 18 de diciembre; asistencia a la convivencia de los grupos de memoria de los centros de la Tercera Edad en el Hotel Victoria, el 22 de diciembre; y entrega de menús de Nochebuena, Nochevieja y Roscón de Reyes a cada una de las personas del programa.

Esta última acción se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de El Ejido en colaboración con la empresa que presta el servicio de ayuda a domicilio ATENDE, a través de la que se lleva a las personas solas que pasan sin compañía estas fechas estos menús.

Todas las actividades son gratuitas y durante su desarrollo se requiere de recursos humanos y técnicos que son cubiertos por personal del Área de Servicios Sociales. La participación incluye el transporte, que es adaptado a en los casos de movilidad reducida.

Delia Mira ha concluido en que «es clave avanzar en la detección, intervención, seguimiento y protección de personas que se encuentran inmersas en situaciones de soledad entre nuestros mayores y que carecen de redes de apoyo, para darles un soporte con el que mejorar su calidad de vida».