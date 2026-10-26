La I Gala Adial otorga al Ayuntamiento de El Ejido el Premio a la Institución Comprometida 2026

El Teatro Auditorio de El Ejido acogió la I Gala Adial Noche de Estrellas, organizada por la Asociación de Diabetes de Almería, y cuyo lema ... fue 'Lo que no se ve también importa'.

El evento contó con la presencia del vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar y los concejales del Ayuntamiento de El Ejido, Delia Mira y Javier Rodríguez, quienes acompañaron a la presidenta, María Jesús Pérez; a la vicepresidenta, Elena Viciana; y al resto de los asistentes.

Entre los premios que se otorgaron durante la gala, el Ayuntamiento de El Ejido recibió el Premio a Institución Comprometida 2026 «por su compromiso, cercanía y permanente disposición para escuchar, ayudar y tener la mano a Adial».

«Cada concejalía con la que hemos tenido la oportunidad de trabajar nos ha recibido, ha escuchado nuestras propuestas y ha mostrado su disposición para ayudarnos, permitiéndonos desarrollar un amplio abanico de actividades y, sobre todo, dar visibilidad a la diabetes y a las necesidades de nuestras familias», explicaron desde la asociación.

Tanto Delia Mira como Javier Rodríguez agradecieron el reconocimiento y destacaron que «debemos seguir trabajando de manera conjunta para impulsar muchos proyectos en beneficio de las personas con diabetes y sus familias».

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, destacó que «detrás de una asociación como Adial hay muchas familias que se acompañan, se escuchan y se dan fuerza unas a otras. Noches como esta sirven para que toda la sociedad lo tenga presente», señaló Escobar durante el acto, en el que también trasladó el agradecimiento de a las personas que sostienen la labor de la entidad.

Los otros reconocimientos se otorgaron a Pilar Real de la Cruz, enfermera educadora en diabetes del Hospital Materno Infantil de Torrecárdenas; a la voluntaria Alba Barón; al doctor Pedro Mezquita; al servicio de Endocrinología Pediátrica del Materno Infantil; a la enfermera, Inés Talavea; a la Asociación Francisco Velarde; al coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Diego Martínez; al alcalde de Vícar, Antonio Bonilla; a la Asociación Francisco Velarde; a Antonio Salinas, presidente de AGRADÍ, Asociación granadina de Diabetes; y a las empresas Ezone Maquinaria, Senator Hotels & Resorts y a Ferliagro Suministros Agrícolas.

Esta gala que se creó para dar visibilidad a la diabetes, ha contado con las actuaciones de Lucía López, Nico Cano, MDS Almerimar y la Asociación Cultural Francisco Velarde, y estuvo presentada por Vicente y Juanma, de Almería Postureo.