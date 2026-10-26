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La I Gala Adial otorga al Ayuntamiento de El Ejido el Premio a la Institución Comprometida 2026

El vicepresidente, Ángel Escobar, y los concejales Delia Mira y Javier Rodríguez asisten a esta primera edición celebrada en el Teatro Auditorio de El Ejido

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Un momento de la gala en El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

El Teatro Auditorio de El Ejido acogió la I Gala Adial Noche de Estrellas, organizada por la Asociación de Diabetes de Almería, y cuyo lema ... fue 'Lo que no se ve también importa'.

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La I Gala Adial otorga al Ayuntamiento de El Ejido el Premio a la Institución Comprometida 2026

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