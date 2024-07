Frannabik, el joven ejidense que ha llevado su música a todos los rincones del mundo

Inmaculada Acién El Ejido Sábado, 20 de julio 2024, 23:28 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El Drum&Bass, género musical que comenzó como una ramificación de la música rave a principios de los años 1990, es un gran desconocido en la provincia de Almería, pero cada vez está ganando más protagonismo a nivel mundial. Eso quizás le confiere un mayor valor a lo que ha logrado un joven ejidense en tan solo una década.

Francisco García Herrada, conocido artísticamente como Frannabik está viviendo un dulce momento pero con los pies en la tierra. Después de lanzar su primer álbum el pasado año y publicar un vídeoclip que ha llevado la imagen de su tierra por todo el mundo, grabado en el Castillo de Guardias Viejas, este año sigue cosechando éxitos.

«El lanzamiento funcionó de locos y me empezaron a llamar mucho más de otros países. En República Checa me tienen en un altar, parecía David Bisbal, la gente pidiéndome fotos, esperándome, como en ningún sitio. Ellos estaban alucinando, pero más flipando estaba yo», reconoce este ejidense, que pese a todo el éxito que está cosechando sigue con los pies bien asentados en la tierra, y de momento con la idea clara de seguir compaginando su profesión de agricultor junto a su padre con la de dj y productor musical.

El pasado mes de marzo llegó un regalo que no podía esperar. Después de más de 12 años siendo un fiel seguidor de la música Drum&Bass un EP con dos temas se posicionó en el Top 10 de lanzamientos Drum&Bass de Beatport y en el Top 100 de lanzamientos de todos los géneros, llegando hasta la posición 56. «Es una locura. Cuando me pasaron la información no me lo podía creer. Tenía artistas a mi alrededor como Martin Garrix que es el top del top o Adam Beyer. Y en mi género se posicionó en el top10 con los mejores del mundo».

Para Frannabik el avión se ha convertido en su medio de viaje ya habitual, con un mínimo de dos fechas por mes cerradas, la mayoría de ellas a nivel internacional. Abril le llevó a Bulgaria, también a nivel nacional se le pudo ver y disfrutar en Fabrik, «la mejor discoteca en España y fue algo histórico porque participé en el primer evento de Drum&Bass que hacen.

El Cross Club de Praga le recibió en mayo y en junio se convirtió en cabeza de cartel en el mejor festival de República Checa en Drum&Bass como es el DarkshireFestival, con algunos de los que fueron sus referentes en sus inicios. «Aún no lo asimilo», comenta entre risas.

Pero la primera parte de 2024 dejó muchos más grandes momentos para este joven ejidense, como su primer salto a América, con un tour de dos semanas por Colombia, donde además ofreció masterclass de producción. «Ahora mismo se está desarrollando mucho el Drum&Bass no solo en Colombia, sino en toda América y tengo muchos seguidores de allí», afirma Frannabik, quien confiesa que, de hecho, su música ya se escucha por todo el mundo. «Me meto en las estadísticas y que me sorprende comprobar que se dibuja todo el mapa. Pocos sitios habrá donde no me marque ya», subraya. Y es que incluso en Oceanía tiene seguidores, algo a lo que contribuyó que uno de los dos temas que se posicionó en lo más alto de las ventas a nivel mundial fuera precisamente en una colaboración con un artista australiano. Un tema que también contó con un vocal rapero de Inglaterra.

Pero 2024 no ha terminado y seguro que son muchas más las grandes noticias que le quedan por recibir y muchos los países en los que actuar y cosechar éxitos.

La apuesta por formar a nuevos creadores musicales

Uno de los nuevos proyectos que Frannabik ha puesto en marcha en los últimos meses están relacionados con su voluntad de ayudar a todos esos jóvenes que se quieren introducir en este mundo de la creación musical. Y es que si algo echó en falta en sus comienzos fue precisamente que alguien le ayudara a encontrar el camino.

«Cuando yo empecé no había nadie que te enseñara en español lo que yo hago, recuerdo lo complicado que fue todo para mi. Di muchos bandazos, buscando vídeos por internet y todo lo que había en la red era en inglés», explica.

Este joven productor musical ha sido totalmente autodidacta y su éxito tiene un mérito añadido, partiendo, como él mismo reconoce, de «una ciudad como El Ejido donde no había nadie que le gustara el género que yo hacía, el Drum&Bass. Todo lo he conseguido en base a interés y constancia».

No obstante, todo se convierte en un aprendizaje, y para este joven ejidense ese reto se convirtió también en su trampolín para aprender inglés y abrirse camino internacionalmente. «Gracias a ello y a las fechas que voy fuera de España he terminado hablando inglés».

Su proyecto de formación comenzó en el último trimestre de 2023 con clases individuales telemáticas con las que está actualmente ayudando a una decena de jóvenes a nivel nacional.

Una iniciativa que pretende seguir desarrollando como parte de su futuro musical, si bien de momento también tiene claro que continuará compaginándolo con su trabajo familiar en el sector hortofrutícola.

«No quiero dejar el invernadero porque me ayuda a organizar los horarios y creo que si lo dejo el hábito que he generado lo puedo perder y temo que no sea igual a nivel de rendimiento, que me relaje y me deje arrastrar por el ritmo que hay en ese tipo de mundo», reflexiona Frannabik, al tiempo que explica que echa sus ocho horas de trabajo durante la campaña y como dispone de poco tiempo, «en el tiempo que me queda, tengo que ser productivo».