Francisco Góngora mantiene su intención inicial de gobernar en minoría pero con la mano tendida El alcalde afirmó ayer viernes que no se plantea un pacto con Vox para que entre en el gobierno y espera que en el Pleno de investidura no «haya sorpresas contra natura» INMACULADA ACIÉN El Ejido Lunes, 10 junio 2019, 18:30

El alcalde en funciones de El Ejido,Francisco Góngora, y ganador de las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo, afirmó ayer que sigue con la intención de gobernar en minoría. «La misma noche electoral dije que nuestra intención sería plantear un gobierno en minoría, es lo que los ejidenses al final han decidido con su voto y eso sí, contando con todos».

De esta manera, en la ronda de contactos que desde la semana pasada Góngora está llevando a cabo con las tres formaciones políticas que tendrán representación política en el próximo plenario, son diferentes asuntos los que se están abordando.

Por un lado, Góngora señaló que están tratando cuáles son los medios que va a necesitar cada formación para poder trabajar, en cuanto a personas liberadas.

En este sentido y sobre las palabras del cabeza de lista de Vox, Juan José Bonilla, sobre la exigencia de entrar en el gobierno para apoyar la investidura de Góngora el próximo sábado día 15, Góngora afirmó que «hoy por hoy» no se lo plantea, pero tampoco fue tajante en la composición del gobierno. «Creo que lo más probable es que haya un gobierno en minoría, que el sábado de la semana próxima se pueda conformar un gobierno del PP», indicó Góngora. Un gobierno de mano tendida, eso sí. Es por ello que el alcalde quiere que los grupos cuenten con los medios suficientes «para tener el máximo contacto, prácticamente a diario con el equipo de gobierno, para poder ir valorando y poniendo encima de la mesa todas las cuestiones que afectan a la gestión municipal».

De esta manera y respecto a la sesión de investidura, Góngora hizo hincapié en que espera «que no haya sorpresas contra natura y que las cosas vayan dentro de un orden».Así, el alcalde mostró su deseo de que no haya pactos, si bien es un tema que está pulsando en esas reuniones con los grupos, junto al hecho de si «va a haber la suficiente lealtad institucional, atendiendo al interés general del municipio, como para conformar un gobierno en minoría, pero eso va a requerir también que los grupos de la oposición en lugar de venir de vez en cuando a las comisiones, va a exigir un día a día y va a exigir un contacto diario, porque no podemos tener sorpresas con proyectos que son muy importantes y eso va a exigir un diálogo que yo ya estoy teniendo».

Presupuestos

El primer gran tema importante sobre la mesa serán los presupuestos, con respecto a los cuales la intención del máximo responsable municipal en funciones es llevarlos a Pleno la semana siguiente o dos semanas después de la conformación del Pleno. «Esos presupuestos ya tienen informes favorables de Madrid, si tuviéramos que llevarlos a Madrid de nuevo echaríamos el año por alto y pondríamos en riesgo proyectos importantes», tales como los 17 que se incluyen en la Edusi.

Este es un tema del que también se ha hablado en esas reuniones y en el que el alcalde espera una buena disposición de la oposición, si bien no quiso adelantar nada al respecto y se limitó a decir que «va a haber la responsabilidad suficiente para que no se pongan en riesgo cuestiones que son de interés general, luego podremos conformar un presupuesto nuevo de cara al año próximo». Esos presupuestos para 2020 ya sí se prepararían contando con el resto de grupos y reuniéndose con ellos desde este mismo verano.

Así pues, quedará por ver si ese principio de acuerdo al que llegaron ayer PP y Vox a nivel nacional para gobernar en los Ayuntamientos donde no necesiten el apoyo de Ciudadanos llega al municipio ejidense o no el próximo sábado día 15.