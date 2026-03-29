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Ramón Fernández-Pacheco y Francisco Góngora, en el Congreso Local. R. I.

Francisco Góngora, elegido presidente del PP en El Ejido

Cuenta con un respaldo «unánime» en el IX Congreso Local y el nuevo presidente local apuesta «por un partido fuerte para impulsar el crecimiento del municipio»

R. I.

El Ejido

Domingo, 29 de marzo 2026, 23:33

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El Partido Popular de El Ejido ha celebrado este fin de semana su IX Congreso Local en el municipio del Poniente almeriense, una cita en ... la que Francisco Góngora fue elegido presidente de la formación con el respaldo unánime del 100% de los votos.

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