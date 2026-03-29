Francisco Góngora, elegido presidente del PP en El Ejido

El Partido Popular de El Ejido ha celebrado este fin de semana su IX Congreso Local en el municipio del Poniente almeriense, una cita en ... la que Francisco Góngora fue elegido presidente de la formación con el respaldo unánime del 100% de los votos.

El nuevo presidente local contó con el apoyo del secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, y del presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, así como otros dirigentes del PP como la coordinadora de Desarrollo Educativo y FP del PP Andaluz, Carmen Castillo, los vicesecretarios José Antonio García Alcaina y Aránzazu Martín, diputados nacionales, provinciales, senadores, parlamentarios andaluces y alcaldes de la provincia que han arropado al dirigente ejidense en el inicio de este nuevo mandato al frente del partido.

Durante su intervención de clausura, Francisco Góngora agradeció la confianza depositada por los ejidenses durante los últimos 15 años, subrayando que se trata de un respaldo que «no se regala, sino que se gana cada día con trabajo, esfuerzo y cumpliendo compromisos».

El presidente local del PP recordó los difíciles inicios al frente del Ayuntamiento, señalando que asumieron el gobierno en «una situación extraordinariamente compleja», con una elevada deuda y una administración «desbordada». En este sentido, ha destacado como en este tiempo han saneado las cuentas públicas, destinando más de 300 millones de euros al pago de deuda, con una media de 500.000 euros semanales. Góngora defendió que, de forma paralela a ese esfuerzo económico, se han mejorado los servicios públicos, reforzando áreas como la limpieza, la seguridad y el mantenimiento urbano, además de impulsar nuevas infraestructuras y equipamientos que han contribuido a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El dirigente popular aseguró que estos avances responden a un proyecto político «basado en la seriedad, la estabilidad y el compromiso con El Ejido», poniendo siempre al municipio «por delante de cualquier interés».

Elecciones «importantísimas»

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, felicitó a Francisco Góngora por su nombramiento como presidente del PP de El Ejido, subrayando la relevancia del municipio y el momento político actual.

Fernández-Pacheco destacó que El Ejido es «la capital mundial de la agricultura intensiva bajo plástico», además de un referente en turismo de calidad y un lugar con futuro, marcado por su juventud, diversidad y multiculturalidad.

Sobre el Congreso señaló que llega en un momento decisivo para el partido ante la convocatoria electoral, con unos comicios clave para El Ejido, Almería y Andalucía. Subrayó el papel fundamental de los alcaldes en esta campaña, calificando estas elecciones como «importantísimas» y apelando a mantener «la maquinaria a pleno rendimiento».