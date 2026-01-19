Francisco Cañabate presenta su última novela 'Una Historia de luz' en El Ejido

El Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea ha acogido la presentación de la última novela de Francisco Cañabate 'Una historia de luz'. Un acto ... en el que el autor ha estado acompañado por la concejal de Cultura, Elena Gómez, y presentado por Francisco Villegas.

Durante el encuentro, el autor ha abordado el proceso de elaboración de este relato íntimo, así como algunos de los entresijos de la obra.

'Una historia de luz' plantea una reflexión sobre el ser humano, su entereza, su fragilidad, y su futuro; pero también habla sobre el azar, el destino, y las coordenadas en las que este transita.

Francisco Cañabate Reche es pediatra de profesión y en su haber cuenta con una extensa producción científica de primer nivel, pero la literatura también es un campo en el que acumula experiencia, ya que 'Una historia de luz' es su décima.

Su primera publicación fue un libro de relatos en 1998 con 'El burlador del tiempo', al que siguieron las obras 'La sonrisa secreta de la luna', Ed. Alhulia, 2001; el libro de relatos 'El grito' en 2003; y las novelas 'El arco iris de Rubens', Ed. Alhulia, 2007; 'Las miradas cruzadas', Ed. Alhulia, 2009; 'Sueños encadenados', Ed. Alhulia, 2013; 'Escaques amarillos', Ed. Alhulia 2016; 'La posibilidad de la pantera', Ed Alhulia 2017; 'Demolición', Ed Alhulia 2019; e 'Instrucciones para conocer realmente a alguien', Ed Alhulia 2020. Además, ha realizado distintas colaboraciones, publicando relatos de forma habitual en revistas literarias.