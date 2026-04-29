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El Foro Kairós impartirá talleres de Neurorehabilitación

El proyecto pretende crear un espacio de encuentro terapéutico

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Realización de un taller en El Ejido.
Realización de un taller en El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Los miembros del Foro Kairós se preparan para impartir una serie de talleres de Neurorehabilitación en la Residencia Ciudad de El Ejido. Una intervención con ... beneficios tanto para los mayores como para los monitores de la actividad, personas con discapacidad, ya que promueve el envejecimiento activo, la inclusión social y la salud mental positiva.

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El Foro Kairós impartirá talleres de Neurorehabilitación

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El Foro Kairós impartirá talleres de Neurorehabilitación