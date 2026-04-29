El Foro Kairós impartirá talleres de Neurorehabilitación

Los miembros del Foro Kairós se preparan para impartir una serie de talleres de Neurorehabilitación en la Residencia Ciudad de El Ejido. Una intervención con ... beneficios tanto para los mayores como para los monitores de la actividad, personas con discapacidad, ya que promueve el envejecimiento activo, la inclusión social y la salud mental positiva.

La concejala de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, visitó este martes 28 de abril a los integrantes del Foro Kairós, que ya ultiman los preparativos del material que utilizarán en los talleres de neuropsicología con carácter intergrupal que puso en marcha esta concejalía.

El proyecto pretende crear un espacio de encuentro terapéutico, donde ambos colectivos puedan beneficiarse de una intervención basada en la estimulación cognitiva, el entrenamiento de habilidades psicosociales y la interacción social positiva, entre otras.

Esta iniciativa, además, favorece la estimulación y mantenimiento de funciones cognitivas; la creación de vínculos sociales significativos; la reducción del estigma asociado a la discapacidad y a los trastornos de salud mental; y el desarrollo del sentimiento de utilidad, pertenencia y participación activa. Los talleres están adaptados al nivel funcional de los participantes y estarán coordinados por el equipo profesional de la residencia y los técnicos municipales responsables del Foro Kairós.

El Foro Kairós permite a las personas con cualquier discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial, expresarse directamente y representarse a sí mismas, sin la participación de las asociaciones o de los profesionales que trabajan con ellos.