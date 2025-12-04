Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El alcalde, Francisco Góngora, y el edil de Agricultura, Manuel Martínez, han visitado el vivero Joepasur. IDEAL

La Flor de Pascua ejidense comienza a llegar a los mercados nacionales e internacionales

Góngora ha puesto en valor este sector que cuenta «con empresas que cada año incrementan su volumen de negocio»

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:11

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, visitaron este martes las instalaciones del vivero Joepasur, ... una de las empresas ejidenses líder en exportación europea de planta ornamental.

