La Flor de Pascua ejidense comienza a llegar a los mercados nacionales e internacionales

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, y el concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Manuel Martínez, visitaron este martes las instalaciones del vivero Joepasur, ... una de las empresas ejidenses líder en exportación europea de planta ornamental.

El primer edil recorrió las instalaciones junto a su presidente, Francisco Luque, para conocer de primera mano cómo está funcionando esta campaña la comercialización de Poinsetia o Flor de Pascua, puesto que consiste en una de las campañas más importantes del año para las empresas de este sector.

La provincia de Almería es líder europea en la producción de poinsetias y una gran parte de ellas se producen en el municipio de El Ejido. De hecho, la producción en la provincia se incrementó con respecto al año pasado y representa actualmente el 36% de la producción nacional.

Góngora puso en valor este sector que cuenta «con empresas que cada año incrementan su volumen de negocio, estando cada vez mejor posicionadas en los mercados internacionales ante una demanda creciente y fruto del gran trabajo que llevan a cabo».

En este punto, el primer edil señaló que Joepasur «es una empresa que refleja el alto nivel de tecnificación y carácter emprendedor que tienen nuestros empresarios y la firme apuesta por la sostenibilidad tanto hídrica como medioambiental, a través del control biológico, aportando así un plus de calidad en todos sus productos».

Asimismo, el máximo responsable municipal invitó a todos los ejidenses «a que decoren sus hogares con flores de Pascua de producción local, contribuyendo así a impulsar un sector que cada vez tiene más importancia en nuestro tejido productivo».

2.500.000 ejemplares

En el municipio de El Ejido existen 17 productores de Poinsetia o Flor de Pascua que producen el 72% del total de Almería, unos 2.500.000 ejemplares. Ya el año pasado se confirmó cómo en torno al 70 % de los pascueros se producen con técnicas de producción integrada.

Todo ello sitúa a El Ejido como líder a nivel nacional en la producción de esta flor, que se suma al liderazgo del municipio en materia agrícola, ya que exporta frutas y hortalizas de la máxima calidad a toda España y parte de Europa y que es referente por su apuesta con la modernización, calidad, innovación, tecnificación y digitalización.

Asimismo, Joepasur nació en 2011 y está formada por personas con amplia experiencia en el sector de la planta ornamental, cuenta con unas instalaciones amplias, modernas y adecuadas para su cultivo y da servicio a un mercado cada vez más exigente, a través de la producción y comercialización de dipladenias y poinsettias, y trabaja el Hibiscus y Strelitzia.

Por otro lado, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el pasado año también visitó las instalaciones del vivero Joepasur, un encuentro que ya es habitual en el primer edil ejidense a la llegada de estas fechas próximas a la Navidad. Además, el pasaso año, el alcalde también tuvo la oportunidad de visitar el taller ocupacional 'AgroIntegra', que se desarrolla en las instalaciones de Semilleros Laimund, promovido por la asociación Down El Ejido, donde los usuarios de esta entidad adquieren habilidades profesionales y sociales en el sector de la planta ornamental.

Iniciativa

Esta importante iniciativa permite una formación específica y pre laboral para aquellos asociados que han finalizado su etapa educativa. El máximo responsable del Ayuntamiento de El Ejido les felicitó por su trabajo en el taller y resaltó «los excelentes beneficios que aporta este programa a la hora de potenciar la autonomía y estimular su capacidad social y ocupacional en un entorno lo más inclusivo posible».