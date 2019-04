Fiscoejido y Lealtadis se unen en el Poniente José Pascual, socio director de Lealtadis; Mercedes Cantón, directora de Fiscoejido; y Miguel Pérez, gerente de Fiscoejido. / I. A. Se crea de esta manera una unidad de colaboración como no hay otra en la provincia con cerca de medio centenar de profesionales INMACULADA ACIÉN El Ejido Martes, 16 abril 2019, 10:29

La unión entre Fiscoejido y Lealtadis en el Poniente almeriense es ya un hecho. Una unidad de colaboración como no hay otra en la provincia, que aúna el conocimiento de cerca de medio centenar de profesionales con una media de 20 años de experiencia cada uno. «Un cúmulo de profesionales que no se encuentra fácilmente», afirma Miguel Pérez, gerente de Fiscoejido.

En este sentido Fiscoejido lleva 36 años operando en El Ejido, donde se ha convertido en una empresa de referencia en el asesoramiento fiscal, mientras que Lealtadis es una empresa con una fuerte implantación en la zona de Almería capital y el Levante, que ahora también quiere intensificar su presencia en el Poniente, epicentro económico de la provincia, a través de esta unión.

«Teníamos ya clientes en el Poniente, pero queremos profundizar en esta zona y de la mano de Fiscoejido mejor que de nadie», explica José Pascual, socio director de Lealtadis, quien añade que quiere «unir la experiencia en la parte fiscal, laboral y mercantil de Fiscoejido con la nuestra jurídica, y darle un servicio de calidad y un servicio novedoso a las empresas e incluso también a los particulares».

En este sentido, Pascual recuerda que hay «muchas cuestiones nuevas como las Auditorías Penales, Prevención Blanqueo de Capitales, Planes de Igualdad en las Empresas, Protección de Datos, Empresa Familiar, toda una serie de cuestiones que las empresas deben de cuidar, conocer e implantar y que actualmente no tienen de manera generalizada. A parte de la abogacía tradicional y de la asesoría fiscal tradicional, todos estos temas nuevos hay que conocerlos e implantarlos».

Sobre este asunto profundiza Miguel Pérez, quien hace hincapié en que la CEOE publicó un informe en el año 2018 en el que señalaba que los Boletines Oficiales de las comunidades autónomas y del Estado publicaron más de un millón de páginas de nueva normativa. «Es metafísicamente imposible que alguien sepa de todo. Hay que ir a la súper especialización porque el mundo se ha vuelto muy complejo. Nosotros en el despacho tenemos especialistas en Módulos, IVA, Ganancias Patrimoniales, Sucesiones...».

A todo ello hay que unir, como recuerda José Pascual, aspectos como la Protección de Datos o Ciberseguridad. «Son aspectos que hay que conocer y para ello necesitas personas especializadas y cualificadas que den un servicio de calidad, que den garantía a las empresas de que las cosas se están haciendo bien y dispongan de los mecanismos adecuados para protegerse y hacer frente a cualquier tipo de contingencia».

En este sentido, José Pascual apunta que «poco a poco las empresas se están concienciando de la importancia del asesoramiento fiscal y jurídico, pero todavía falta una verdadera concienciación del tejido empresarial y espero que no sea a través de escarmientos como se conciencien. Es importante ver este servicio como una inversión y no como un gasto. Una inversión en seguridad y fiabilidad económica, porque nosotros no estamos aún acostumbrados, pero cuando se trabaja con empresas extranjeras, hay algunas que te piden determinados protocolos y homologaciones para poder trabajar con ellas.

La Auditoría Penal puede evitar el cierre de una empresa

«Uno de los casos que se ha tramitado aquí es el típico de que llega un camión cargado de sandías de Senegal y dentro de las sandías vienen 18 kilos de droga», explica José Pascual, socio director de Lealtadis, quien añade que «eso puede afectar a la responsabilidad penal de la empresa y del empresario dentro de la nueva regulación del Código Penal. Para ello hay una nueva medida que es la Auditoría Penal, donde se establecen los protocolos para que la empresa tenga el control de quién es el responsable de cada uno de los pasos y evitar que cuando llegue ese camión cargado de droga a Algeciras, la Guardia Civil detenga al dueño de la empresa, al gerente, al administrador, al transportista y al que descarga».

En materia de Blanqueo de Capitales una de las medidas de seguridad complementarias de la pena que se puede imponer a una empresa es su cierre y ya hay casos en que la Audiencia Nacional ha dictado esa sentencia.

El tema de patentes y marcas es un tema al que no se le suele dar la importancia que tiene. Se trata de un patrimonio de la empresa, que puede generar perjuicios económicos si no se lleva a cabo la patente cuando corresponde.