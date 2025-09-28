Finalizan las obras del solar donde se ubicará el futuro Mercadillo de Santa María del Águila El nuevo solar tendrá además un doble uso como aparcamiento público y como mercado

El alcalde, Francisco Góngora, junto al concejal de Obras Públicas, David Fernández, ha supervisado esta mañana los trabajos finales de la adecuación del solar donde se ubicará el Mercadillo de Santa María del Águila, que se celebra en este núcleo ejidense los tres primeros sábados de cada mes. Han estado acompañados por el presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez.

Un espacio que se sitúa en la zona centro-este del núcleo, entre las calles Albacete, Los Ángeles, San Sebastián de los Reyes y Lisboa, y que, además, tendrá una doble finalidad, puesto que también se ha adecuado para que pueda ser utilizado el resto del año como aparcamiento público, ya que se encuentra cerca del Pabellón de Deportes, el Club de la Tercera Edad, el IES Santa María del Águila y la Iglesia.

El primer edil ha subrayado que «el Mercadillo de Comercio Ambulante de Santa María del Águila requería de un nuevo espacio más funcional, seguro y que permita dar cabida tanto a la amplia oferta comercial como al importante número de usuarios que acuden», al tiempo que ha incidido en que «esta actuación permite también acabar con las restricciones de tráfico que generaba los sábados la instalación del mercadillo en vías principales del núcleo, como es el caso de la avenida País Vasco, y eliminar las molestias que se ocasionaban a los vecinos».

En este sentido, las obras han supuesto la nivelación de la superficie del terreno mediante la construcción de un talud con el que solventar la diferencia de cotas de más de tres metros que existía anteriormente, así como la ejecución de una red de pluviales que permita la evacuación de aguas y el asfaltado de la zona.

La entrada y salida se realizará por la calle San Sebastián de los Reyes. Asimismo, se ejecutará la señalización horizontal para la distribución y numeración de casi 70 puestos del mercadillo, además de la señalización vertical y horizontal para el uso de este espacio como aparcamiento público, puesto que este nuevo espacio tendrá el doble uso como aparcamiento. Una actuación total que ha contado con un presupuesto de 115.000 euros.