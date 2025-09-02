Finalizan las fiestas del agua y del Mar organizadas por el IMD para el verano

Estas actividades consisten en la preparación de divertidas actividades en el agua, amenizadas con música y animación

Algunos de los jóvenes que participan en las actividades.

Las fiestas del mar y del agua volvieron a hacer las delicias de los más pequeños con intensas tardes de juegos acuáticos que sorprendieron a los más pequeños en diversos enclaves del municipio.

Organizadas por el Instituto Municipal de Deportes (IMD), se enmarcan en su programación de verano, y consisten en la preparación de divertidas actividades en el agua, amenizadas con música y animación, que se prolongan durante horas. Entre las pruebas más llamativas se incluyen piragua, rocódromo, hinchable, concurso de castillos de arena y bailes.

Las últimas citas se desarrollaron en el Lago Victoria de Almerimar, con la colaboración del Club de remo Tiempo Libre, y en la playa de San Agustín, para disfrute de los jóvenes.

Por su parte, la concejala de Deportes, María José Martín, explicó que se trata de una propuesta que goza «de una gran participación cada verano, ya que sirve de entretenimiento para los niños, hace que disfruten del entorno y permite que practiquen deporte».

