El Ejido

Foto en familia de la Escuela de Verano de AFAMMER. IDEAL

Finaliza un mes y medio lleno de actividades y juegos en la Escuela de Verano de AFAMMER en San Agustín

El Ejido ·

La propuesta, gratuita y dirigida a niños y jóvenes de entre 5 y 16 años, ha contado con cerca de medio centenar de niños

J. C.

El Ejido

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:22

El concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez; la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira; y el presidente de la Junta Local, Jordi Góngora, han acompañado a la presidenta de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Rita Mateos, en la clausura de la escuela de verano que la organización ha llevado a cabo desde la segunda quincena de julio y durante este mes de agosto en el núcleo ejidense de San Agustín, en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido y la Junta Local de San Agustín.

Un programa financiado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en el marco de Plan Corresponsables, del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad.

La propuesta, gratuita y dirigida a niños y jóvenes de entre 5 y 16 años, ha contado con una importante participación, alrededor de medio centenar de niños, convirtiéndose en un espacio de encuentro y disfrute para los menores, que han desarrollado juegos al aire libre, cuentos, talleres artísticos, teatro, actividades de creatividad urbana y de innovación digital, salidas culturales, arteterapia, simulación de startups y retos deportivos, entre otros.

De este modo, la Escuela ha contado cada semana con una metodología lúdica temática diferente, donde se ha trabajado la dinamización, la integración, la creatividad o la convivencia, entre otros aspectos. Entre las actividades más destacadas, se ha realizado una excursión al Centro de Interpretación de Punta Entinas con visita guiada al paraje con la asociación de El Árbol de las Piruletas y se ha pintado un mural en el núcleo.

Además, Afammer, de forma paralela, también ha llevado a cabo otra Escuela de Verano con la que han atendido a una treintena de niños de todo el municipio, ofreciéndoles apoyo, y que ha tenido lugar en el Club de Tenis.

Te puede interesar

