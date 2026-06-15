Fin de curso del programa de acompañamiento lector 'Leer +'

El CEIP Mirasierra acogió la clausura del curso del proyecto de acompañamiento lector 'Leer +'. Un total de 15 alumnos y 9 voluntarios participaron este año ... en esta iniciativa de mejora de la comprensión lectora que impulsa la Fundación José Manuel Lara y que se desarrolló en el CEIP Mirasierra y el CEPR San Ignacio de Loyola con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.

El concejal de Educación, Javier Rodríguez, acompañó a los alumnos y voluntarios en la convivencia celebrada por el final del curso de este proyecto, donde destacó que «este tipo de iniciativas son fundamentales para el desarrollo educativo de los más pequeños del municipio y la cohesión social».

'Leer +' es un programa educativo en el que, durante una hora a la semana, los estudiantes y personas voluntarias participan en una sesión de lectura con la finalidad de mejorar la competencia lectora, además de crear un vínculo entre el alumnado y el voluntariado.