 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Fin de curso del programa de acompañamiento lector 'Leer +'

Este programa ha contado con 15 participantes y 9 voluntarios

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Alumnos del CEIP Mirasierra.
Alumnos del CEIP Mirasierra. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El CEIP Mirasierra acogió la clausura del curso del proyecto de acompañamiento lector 'Leer +'. Un total de 15 alumnos y 9 voluntarios participaron este año ... en esta iniciativa de mejora de la comprensión lectora que impulsa la Fundación José Manuel Lara y que se desarrolló en el CEIP Mirasierra y el CEPR San Ignacio de Loyola con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Fin de curso del programa de acompañamiento lector 'Leer +'

[]

Fin de curso del programa de acompañamiento lector 'Leer +'