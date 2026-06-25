Las Fiestas de San isidro arrancan con un emotivo pregón de 'Lico' cargado de recuerdos, raíces y homenaje a El Ejido

Las Fiestas en honor a San Isidro Labrador 2026, Patrón del municipio y de los agricultores, han arrancado oficialmente esta tarde con una intensa y ... participativa jornada inaugural que ha incluido la tradicional Batalla de las Flores, Reparto del libro y los abanicos de fiestas, el encendido de la iluminación extraordinaria, elecciones de la Reina, Rey, Miss y Damas, y la lectura del pregón.

El alcalde se ha dirigido a los ejidenses para recordar que «San Isidro Labrador representa el trabajo constante, la humildad y la capacidad de convertir la tierra con dedicación, respeto y esfuerzo. Valores en los que los ejidenses nos sentimos identificados y representados».

«San Isidro fue, además, referente por su generosidad a la hora de compartir y ayudar a los más necesitados. Y El Ejido, sin duda, ha demostrado ser una tierra generosa, que siempre ha acogido a quien ha venido, integrándolo y ofreciéndoles la posibilidad de labrarse un futuro próspero, pero siempre a partir del trabajo».

En este punto el alcalde ha señalado que dos elementos imprescindibles para seguir avanzando son «el trabajo y la integración».

«Por eso, estas fiestas son mucho más que una celebración; son un homenaje a nuestras raíces, a nuestra historia y a todas las generaciones que han construido El Ejido desde el trabajo y la dedicación».

El programa festivo se celebrará hasta el 28 de junio, siendo el lunes 29 festivo local, con una amplia oferta de actividades culturales, musicales, infantiles y tradicionales para todos los públicos. Las actividades se concentrarán principalmente en el Parque Municipal y el Recinto Ferial, con Feria Inclusiva y el Día del Niño y un total de 12 atracciones para mayores, 27 infantiles y más de 50 puestos de casetas de juego, bisutería y alimentación en el GastroArt.

Góngora ha animado a todos los vecinos y visitantes a «vivir intensamente estos días, y que lo hagamos con alegría, responsabilidad y civismo. Son jornadas para reencontrarnos con familiares y amigos, para llenar las calles de alegría y convivencia y para compartir momentos que quedarán para siempre en nuestra memoria».

Miles de vecinos han salido a la calle esta tarde para disfrutar de la tradicional Batalla de las Flores, uno de los actos más emblemáticos y esperados de las fiestas patronales. A pesar de la ola de calor, familias enteras, jóvenes y mayores han acompañado el desfile festivo que ha partido desde el Centro de Usos Múltiples de Ejidomar y ha recorrido las principales calles del centro hasta llegar al recinto ferial de la calle Arquitecto Pérez de Arenaza, en un ambiente marcado por la alegría, la música y el color.

El desfile ha contado con siete carrozas infantiles, los tronos de las Reinas y Mister de las fiestas 2025 y 2026 y distintos espectáculos de animación itinerante que han arrancado las sonrisas del público. Entre ellos, el pasacalles interactivo 'Rum rum… trasto karts', de la compañía XIP XAP Teatro, que ha recreado una divertida y alocada carrera de coches, y 'Diminuts', de La Fam Teatre, con enormes herramientas transportadas en grandes vehículos que han sorprendido a los más pequeños. La animación musical ha corrido a cargo de las bandas de La Paz y Cristo del Amor, mientras que a lo largo del recorrido se han repartido 5.000 claveles,

Tras la Batalla de las Flores, el protagonismo se ha trasladado al Parque Municipal, epicentro de gran parte de la programación de estos días, donde se ha llevado a cabo el tradicional reparto del Libro de Fiestas y de abanicos conmemorativos, elementos muy esperados cada año y que muchos vecinos conservan como parte de sus colecciones particulares. Posteriormente se ha celebrado la elección de la Reina, Rey, Miss y Damas de las fiestas, seguida del encendido de la iluminación extraordinaria del recinto ferial, que ha llenado de luz y ambiente festivo todo el entorno.

Pregón San Isidro 2026

Uno de los momentos más emotivos de la noche ha sido la lectura del Pregón de San Isidro 2026, que este año ha corrido a cargo de Gabriel Gómez Muñoz 'Lico', a quien el alcalde ha presentado como «una persona querida y admirada por todos los ejidenses. Hablar de Lico es hablar de la memoria gráfica de nuestro municipio, de una persona que ha sabido captar con sensibilidad y profesionalidad la esencia de El Ejido y de sus vecinos durante décadas. Su trayectoria es ejemplo de talento, esfuerzo, cercanía y generosidad, y su archivo fotográfico constituye un patrimonio sentimental e histórico de un valor incalculable para todos nosotros».

El pregón de 'Lico' ha estado cargado de recuerdos personales y vivencias compartidas, repasando la evolución de El Ejido desde sus raíces agrícolas hasta convertirse en una ciudad moderna y dinámica, siempre ligada al esfuerzo y al trabajo de sus vecinos. Una transformación que ha testimoniado gráficamente a lo largo de los años.

Durante su intervención, ha confesado que «ser pregonero de las fiestas de mi pueblo es uno de los mayores honores que me ha dado la vida. Nací en Cuatro Vientos, de las familias de los 'Pichotes' y de los 'Panzalegres' de Balerma, he tenido la suerte de ver cómo El Ejido ha pasado de ser un conjunto de cortijos y caminos de tierra a convertirse en una gran ciudad moderna, dinámica y llena de oportunidades, pero sin perder nunca esa esencia trabajadora y humilde que nos define. Somos hijos del esfuerzo, de la agricultura y de generaciones enteras que levantaron este municipio con sacrificio y unión».

La fotografía ha sido el hilo conductor del pegón. «La fotografía me enseñó que cada instante tiene un valor inmenso. Desde aquella primera cámara que compré con once años hasta hoy, mi objetivo siempre ha sido conservar la memoria de nuestro pueblo, de sus familias y de sus tradiciones. He tenido el privilegio de fotografiar bodas, fiestas, calles, agricultores, generaciones enteras y momentos históricos de El Ejido. Y cuando uno mira atrás, comprende que las imágenes no solo guardan recuerdos, también cuentan quiénes somos».

El pregonero también ha dedicado palabras de cariño para su esposa Fina, «juntos crecimos, trabajamos, criamos a nuestros hijos. Iván y Germán, y levantamos nuestro negocio Geyvan con muchísima ilusión y esfuerzo. Hemos vivido la transformación de El Ejido desde dentro, compartiendo alegrías, dificultades y sueños con nuestros vecinos. Este pregón también es un homenaje a toda esa generación que convirtió el sacrificio diario en progreso y bienestar para los que vinieron después».

Para terminar, ha querido pedir especialmente a los más jóvenes que valoren la importancia de la imagen y de la memoria. «Hoy hacemos miles de fotografías con un teléfono móvil, pero no debemos olvidar que detrás de cada imagen hay una historia, una emoción y una parte de nuestra identidad. Las fotografías son el legado que dejamos para el futuro, la forma de recordar cómo éramos, cómo vivíamos y todo lo que hemos conseguido juntos como pueblo».

La velada ha culminado con el espectáculo musical 'Rebobinando', un recorrido por los grandes éxitos del pop nacional e internacional acompañado por la Banda Sinfónica de El Ejido, bajo la dirección de Jesús Torrecllas. También esta noche ha sido la primera en la que las ocho casetas andaluzas han abierto al público con una amplia oferta gastronómica.

La programación se retoma mañana con la inauguración de la Feria del Mediodía, el concierto gratuito de «Partiendo la Pana», que reunirá los mejores temas de Estopa y Melendi en el Parque Municipal; y la primera quema del XXVIII Festival de Pirotecnia de Pirotecnia Dragón de Villena (Alicante).

Unas fiestas que, como ha recordado Góngora, «no serían posibles sin el trabajo y la implicación de muchísimas personas». Por lo que, en su intervención, ha agradecido especialmente el esfuerzo de Policía Local, Protección Civil, Policía Nacional, servicios de emergencias, personal municipal, DUE, Avanza en Verde y del área de Cultura, así como de todos los profesionales del sector de la hostelería y el ocio que contribuyen con su dedicación a que nuestras fiestas sigan creciendo y ofreciendo la mejor imagen de El Ejido».