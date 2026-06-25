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Las Fiestas de San isidro arrancan con un emotivo pregón de 'Lico' cargado de recuerdos, raíces y homenaje a El Ejido

Miles de ejidenses han llenado las calles para la tradicional Batalla de las Flores, que ha contado con siete carrozas, dos pasacalles, las bandas de música de La Paz y Cristo del Amor, y el reparto de 5.000 claveles

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Las Fiestas comenzaron con el primero de los conciertos.

Javier Cortés

El Ejido

Las Fiestas en honor a San Isidro Labrador 2026, Patrón del municipio y de los agricultores, han arrancado oficialmente esta tarde con una intensa y ... participativa jornada inaugural que ha incluido la tradicional Batalla de las Flores, Reparto del libro y los abanicos de fiestas, el encendido de la iluminación extraordinaria, elecciones de la Reina, Rey, Miss y Damas, y la lectura del pregón.

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Las Fiestas de San isidro arrancan con un emotivo pregón de 'Lico' cargado de recuerdos, raíces y homenaje a El Ejido

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