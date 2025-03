El Festival de El Ejido, casi medio siglo de teatro de calidad y vanguardia

María Paredes Moya Almería Jueves, 20 de marzo 2025, 14:55 Comenta Compartir

El Teatro Municipal ha acogido este jueves la presentación oficial del Festival Internacional de Teatro de El Ejido, que este año alcanza su 48ª edición como buque insignia y columna vertebral de la cultura en el municipio, además de haberse convertido durante este tiempo en un referente a nivel nacional; no en vano, está declarado de Interés Turístico de Andalucía desde 1996.

Tan solo faltan unos días para que se levante el telón de esta gran fiesta de la cultura y las artes escénicas de la primavera, que se celebrará del 2 de mayo, y arrancará con el concierto de Amaral el 31 de mayo. Además, los espectáculos de calle darán inicio y terminarán en la Plaza Mayor: el 3 de mayo, con la fiesta de inauguración y el 31 del mismo mes con la Fiesta del Mojito como baja de telón del festival.

Esta edición se prolongará durante cinco fines de semana donde se representarán tanto en el Teatro Auditorio como en el Teatro Municipal 12 grandes montajes en sala; cinco obras singulares, galardonadas con varios premios y reconocimientos a nivel nacional, como Casting Lear, premio MAX en 2021, premio Ojo Crítico de Teatro y Premio Público en 2024; y 16 representaciones familiares y espectáculos en calles, plazas y en centros escolares.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha sido el encargado de dar los detalles de la programación, junto a la diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales; el delegado de Cultura, Turismo y Deporte, Juanjo Alonso; y la edil de Cultura de El Ejido, Elena Gómez. Y, junto a ellos, José Andrés Morató, director del Conservatorio de Música.

Ampliar

Al hilo, el regidor ejidense ha señalado que «el festival se caracteriza también por las novedades que cada año se introducen en su programación. Este año hacemos una apuesta por la música clásica como elemento de difusión de nuestro patrimonio natural y cultural con un ciclo que albergará pequeñas formaciones de alumnos de Conservatorio de Música Profesional de El Ejido con 'Atardeceres Mágicos' con el programa de apoyo a la cultura local denominado 'Apuesta Raíces' con varias representaciones en entornos emblemáticos como son el castillo de Guardias Viejas, la Torre de Balerma, el Yacimiento de Ciavieja y la Torre de Control de Almerimar».

También destacará «por facilitar el acceso a la cultura«. No en vano, ha dicho, »el 70% de las obras son de carácter gratuito y el resto cuentan con entradas a precios muy populares y asequibles». El abono que incluye 12 obras, incluida 'Carina Burana' de la Fura dels Baus, por 143 euros y el mini abono que contempla 8 obras por 64 euros. El resto de las entradas oscilan entre los 20 y los 12 euros.

Ha anunciado el primer edil que «en 2025, las nuevas butacas de honor serán para la Fura dels Baus, con la de este año serán ocho ocasiones las que han estado en El Ejido, y para Manu Sánchez que en esta edición será la tercera vez que esté con nosotros. Además, el pasado 28 de febrero recibió la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos».

El alcalde ha explicado que «en esta edición volvemos a adaptar el horario. Adelantamos las funciones a las 20.30 horas, algo que funcionó con gran éxito la pasada edición, para facilitar a todos aquellos que nos visiten que puedan disfrutar de nuestra oferta de restauración en bares y restaurantes de El Ejido. Teatro y gastronomía gourmet, es un plan perfecto para las tardes/noches del Festival».

En esta línea, ha señalado que «no puedo dejar de hablar de la antesala y germen de este Festival: la 36º Muestra de Teatro Aficionado que se celebrará del 28 de marzo a 22 de abril. Serán un total de 30 obras y 31 funciones, con total de 16 grupos formados en las Escuelas Municipales de Teatro y 14 grupos de teatro aficionado independiente que suman alrededor de 400 actores y actrices». La Muestra es un ejemplo de la apuesta del Ayuntamiento de El Ejido por el talento local.

«Precisamente las Escuelas Municipales de Teatro han batido récord este curso alcanzando la cifra de 14 grupos y 202 alumnos siendo, además, una gran vía de expresión, comunicación, integración, inclusión y socialización», ha valorado.

Por su parte, la edil Elena Gómez ha indicado que «el próximo 22 de marzo daremos el pistoletazo de salida a dos meses imparables de disfrute de este arte escénico como es el teatro. Este día celebraremos la gala de presentación, que como viene siendo habitual, será en el Auditorio, en la cual presentaremos toda la programación de la Muestra de Teatro Aficionado, que arrancará el 28 de marzo para finalizar el 22 de abril».

Festival de sala

En cuanto a la programación del Festival en Sala, tras el concierto de Amaral, se podrán ver las obras 'Camino al Zoo' el 3 de mayo; 'Casting Lear', el domingo 4 de mayo; '4x4' de Ron Lalá, el jueves 8; 'Malditos Tacones', el viernes 9; 'Casa de Muñecas', el sábado 10; 'Ya me has tocado el cuento', el domingo 11; 'Carmino Burana', de la Fura dels Baus, tendrá dos funciones, viernes 16 y sábado 17; 'Fan', el día 18; 'Stabat Mater', el miércoles 21; '14.4', el jueves 22; 'Una madre de película', el viernes 23; 'Los cuernos de Don Friolera', el sábado 24; 'Entregamos', de Manu Sánchez, el viernes 25; 'Chipi La Canalla: el bar nuestro de cada día', el jueves 29; 'La piel fina', el viernes 30; y 'Loser The Show', el sábado 31 de mayo.

El alcalde ha concluido que «con el Festival se apostamos por todo tipo de lenguajes artísticos, desde los más vanguardistas a los clásicos, desde grandes montajes o pequeñas joyas; creamos experiencias y promovemos espacios para el humor, la crítica y la reflexión; popularizamos el teatro con el 70% de espectáculos y precios muy asequibles. Acercamos la cultura al público; creamos sinergias entre el movimiento cultural y la restauración. Generamos riqueza; y hacemos de El Ejido un punto de referencia en el Teatro Andaluz y las Artes Escénicas en general».

Francisco Góngora agradecido «el respaldo de las administraciones, Diputación y Junta de Andalucía, y de los patrocinadores (colaboración público-privada) que nos brindan su apoyo para que nuestro Festival mantenga cada año su calidad, con una programación de primer nivel en obras, artistas y compañías. Se trata de una colaboración decisiva».

«El Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Cultura, vuelca gran parte de sus esfuerzos en nutrir y mantener esa semilla que los ciudadanos plantaron en su momento con la Muestra de Teatro. Desde Cultura, con enorme profesionalidad, desde el mismo momento en el que se baja el telón de una edición ya empiezan a trabajar en la siguiente, visionando obras y espectáculos, lo que hace que artistas y compañías no duden en venir a El Ejido, donde encuentran todas las facilidades para sus montajes», ha declarado.

«Será un festival de calidad y variado, que sea un reflejo de la sociedad, porque el teatro es siempre una llamada a la curiosidad, la crítica, la diversión y la reflexión», ha abundado, al tiempo que ha resaltado que «estará protagonizado por nombres tan conocidos como «La Fura dels Baus, Fernando Tejero, Ana Labordeta, Amaral, María León, Luisa Martín, Olivia Molina, Toni Acosta, Roberto Enríquez, Manu Sánchez, Ron Lalá, Nacho Fresneda o Lidia Otón, entre otros».

El delegado de Cultura, Turismo y Deporte ha detallado que «a lo largo de estos 48 años, el Festival de Teatro de El Ejido ha traído a nuestra tierra a algunas de las compañías y artistas más prestigiosos, combinando la tradición con la innovación, el teatro clásico con las propuestas más vanguardistas, y abriendo espacio también al talento local».

«Pero más allá de su impacto artístico, este festival es un símbolo de la apuesta firme por la cultura como motor de desarrollo, como elemento de identidad y como herramienta de cohesión social», ha subrayado.

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense ha felicitado al Ayuntamiento de El Ejido por reforzar cada año más un Festival de Teatro reconocido en todos los rincones del país e incluso a nivel europeo: «El Ejido es un referente cultural a todos los niveles y a través del Festival de Teatro asocia su imagen y la de toda la provincia de Almería a un evento cultural de máxima trascendencia y calidad. Además, este Festival permite que todos los ejidenses puedan disfrutar del teatro y promueve el teatro aficionado generando una cantera de artistas en la provincia».

Del mismo modo, se ha mostrado convencida de que volverá a ser un rotundo éxito y una gran oportunidad para que todos los almerienses puedan disfrutar de los mejores espectáculos del país.

Los abonos para el Festival saldrán a la venta el 28 de marzo y las entradas individuales se podrán adquirir a partir del 8 de abril.