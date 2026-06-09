La I Feria del Melón y la Sandía: El Ejido refuerza con este innovador evento su papel agrícola

El Ayuntamiento de El Ejido celebrará el próximo sábado 13 de junio la I Feria del Melón y la Sandía, una iniciativa que nace con ... la vocación de convertirse en un gran punto de encuentro para el sector agrícola, especialmente para las casas de semillas, en torno a dos de los productos más representativos de la agricultura ejidense. En esta primera edición participan las empresas Basf-Nunhems, Semillas Fitó, Syngenta, Meridiem Seeds, Grupo Agf-Fashion, Coexphal y Anove (Asociación Nacional de Obtentores Vegetales).

El alcalde, Francisco Góngora, y el edil de Agricultura, Manuel Martínez, presentaron esta mañana programación de la Feria que se celebrará en la Plaza Mayor desde las 9.30 horas con la apertura de los stands de las empresas participantes. También estuvieron presentes David Baños, director de comunicación y marketing de Coexphal; María Luisa García, directora de desarrollo de Meridiem Seeds; Miguel Ángel Fernández, chop specialist para sandía y melón de Semillas Fitó; Crisanto Ampuero, chain manager de BASF-NUNHEMS; y Pedro Baños y Ana María Soto, propietarios de Heladería La Yaya.

«Durante toda la jornada, agricultores, técnicos, profesionales y visitantes podrán conocer algunas de las últimas novedades varietales en melón y sandía, descubrir el trabajo de investigación e innovación que desarrollan las empresas del municipio y mantener contacto directo con responsables técnicos de las principales casas de semillas», señaló Góngora.

En este sentido, apuntó que «El Ejido es centro europeo de referencia en la producción de estos productos de temporada. La sandía continúa ganando superficie por segundo año consecutivo y que se espera alcanzar esta campaña cerca de 657.400 toneladas, un 4.53% más respecto al año anterior, mientras que el melón supera ya las 2.800 hectáreas cultivadas y una producción estimada de 119.000 toneladas, lo que supone un incremento del 2.3% respecto al año anterior».

Asimismo, puso el acento en el papel de El Ejido como «polo de conocimiento y laboratorio europeo, donde se diseñan, prueban y perfeccionan variedades que posteriormente se comercializan en mercados de toda Europa. Un modelo basado en un ecosistema de innovación único que concentra a empresas internacionales especializadas en mejora vegetal, centros de investigación y explotaciones agrícolas donde la innovación se traslada directamente del laboratorio al campo».

El primer edil también destacó que «la genética de semillas constituye hoy uno de los pilares fundamentales de la agricultura moderna, permitiendo desarrollar variedades más productivas, mejor adaptadas y alineadas con las exigencias de sostenibilidad actuales». Del mismo modo, ha señalado que «esta apuesta por la innovación genera empleo cualificado, atrae inversión y consolida a El Ejido como referente internacional en innovación agroalimentaria».

Por eso «este evento se concibe como un punto de encuentro entre casas de semillas, agricultores y técnicos, donde se pone en valor el trabajo que hay detrás de cada campaña: años de investigación, ensayos en campo, adaptación a condiciones climáticas cada vez más exigentes y una mejora constante en calidad, sabor y vida útil del producto»

Programación I Feria del Melón y la Sandía

La programación técnica comenzará a las 10.00 horas con la ponencia 'Calidad que vende: evolución varietal en melón y sandía', centrada en la mejora genética de estos cultivos, las variedades con mejor comportamiento actual y los retos relacionados con calidad, sabor, resistencias y adaptación a las nuevas condiciones de cultivo.

Posteriormente, a las 11.00 horas, tendrá lugar la mesa técnica 'Hacia dónde va el mercado', donde se abordarán las tendencias de consumo, las exigencias de las cadenas de distribución y las oportunidades comerciales que se abren para los productores en los principales mercados europeos.

De forma paralela, durante toda la mañana habrá ludoteca y talleres infantiles para facilitar la participación de las familias y convertir la feria en un evento abierto a todos los públicos.

La programación continuará a las 12.00 horas con un showcooking a cargo de Heladería La Yaya, que elaborará en directo helados artesanales de melón y sandía para los asistentes. Ya a las 14:00 horas se celebrarán unas migas populares acompañadas, como no podía ser de otra manera, de melón y sandía.

Manuel Martínez, señaló que «para ello, dos empresas del sector han querido sumarse a la iniciativa mediante la aportación de producto. Indasol ha donado 370 kilos de sandía y Agroiris otros 370 kilos de melón, contribuyendo así al desarrollo de las degustaciones previstas durante la feria».

Las migas tendrán un precio simbólico de dos euros, incluyendo plato de migas con acompañamientos, una ración de melón, otra de sandía y una bebida. Además, se habilitarán zonas de sombra y mesas altas para favorecer la comodidad y la convivencia entre los asistentes.

La feria contará con siete puntos expositivos instalados en la zona central de la Plaza Mayor. Frente a la fuente se ubicará una gran carpa destinada a las ponencias técnicas y mesas redondas, mientras que un amplio pasillo central sombreado conectará todos los espacios.

El broche final lo pondrá la actuación del grupo Perjudik2 a partir de las 16:00 horas, cerrando así una jornada de convivencia, promoción agrícola y dinamización social y comercial. Los establecimientos hosteleros de la Plaza Mayor como Atelier, Monkey, Teken y Pizzería La Spezia colaborarán instalando barras de apoyo para ofrecer servicio de comida y bebida durante toda la jornada y especialmente durante el concierto.

Tal y como explicó Martínez, «ya estamos trabajando en trasladar futuras ediciones al mes de mayo, atendiendo a las recomendaciones realizadas por empresas y casas de semillas, al coincidir con el momento más importante de la campaña de melón y sandía y facilitar así una mayor participación y exposición de novedades varietales».