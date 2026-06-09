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La I Feria del Melón y la Sandía: El Ejido refuerza con este innovador evento su papel agrícola

La Plaza Mayor acogerá desde las 9.30 horas ponencias técnicas, showcooking, degustaciones, actividades infantiles y música en una jornada abierta a profesionales y familias

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Un momento de la presentación de esta feria en el Ayuntamiento de El Ejido.
Un momento de la presentación de esta feria en el Ayuntamiento de El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido celebrará el próximo sábado 13 de junio la I Feria del Melón y la Sandía, una iniciativa que nace con ... la vocación de convertirse en un gran punto de encuentro para el sector agrícola, especialmente para las casas de semillas, en torno a dos de los productos más representativos de la agricultura ejidense. En esta primera edición participan las empresas Basf-Nunhems, Semillas Fitó, Syngenta, Meridiem Seeds, Grupo Agf-Fashion, Coexphal y Anove (Asociación Nacional de Obtentores Vegetales).

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La I Feria del Melón y la Sandía: El Ejido refuerza con este innovador evento su papel agrícola

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