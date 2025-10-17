Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Una escena de lucha medieval. José Antonio Muñoz Rivas

La I Feria Internacional de la Cerveza llega con lucha medieval como atractivo

El Ejido ·

El evento, que se realizará del 23 al 26 de octubre, cuenta con conciertos, actuaciones, comida y variada cerveza

Javier Cortés

El Ejido

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:02

Comenta

El municipio de El Ejido se prepara para uno de los los acontecimientos más novedosos de este año: la I Feria Internacional de la Cerveza. Este evento, que se realizará en la Terraza Círculo Cultural y Recreativo (Calle Granada, número 133) desde el jueves 23 al domingo 26 de octubre, cuenta con un gran repertorio de actividades: conciertos, actuaciones, comida variada y mucha cerveza.

Y trae un espectáculo que sorprenderá a vecinos y visitantes: una exhibición de batalla medieval en la modalidad de 'Pro Fight 1vs1', llevada a cabo por el club 'Bohurt Zona Sur'. Este espectáculo es un fiel reflejo de torneos medievales que había en torno a los años 1100 y 1200 en gran parte de Europa, sobre todo en Rusia que es donde era bastante común.

Este club, Bohurt Zona Sur, que comprende a la comunidad autónoma andaluza, llegará al municipio con integrantes de Granada, Jaén y la provincia de Almería, con el objetivo de deleitar al público con esta actividad histórica, que por primera vez llega a la provincia de Almería y será en El Ejido el jueves a las 20.00 horas en la Terraza Círculo Cultural y Recreativo donde se podrán ver armaduras auténticas, escudos, espadas de acero y luchadores profesionales.

Durante la I Feria Internacional de la Cerveza contarán con concursos e iniciativas como perritos exprés, 'Beer pong', brazos de hierro, ¡Al trago! y relevos de cerveza. Además, entre las cervezas destacarán bebidas tanto de América como de Europa como la Lager de Munich y Franciskaner (Alemania), Leffe Rouge y Stella Artois (Bélgica), Forter y Centennial Ipa (Estados Unidos) y Corona (México).

