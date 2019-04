Fenix Katiry Team gana la segunda edición de El Ejido Challenge El equipo local de Los Jagers, que fueron los vencedores de la primera edición, quedaron en esta ocasión en segundo lugar del podio INMACULADA ACIÉN El Ejido Lunes, 15 abril 2019, 10:45

Tarde de gran ambiente la vivida el pasado sábado en el Parque Municipal con la celebración de la segunda edición del campeonato de Crossfit El Ejido Challenge. Más de cuatro horas de intensa competición que finalizó con Fenix Katiry Team, de Fuengirola como ganador absoluto, entre los 54 equipos que se dieron cita.

Los ganadores de la pasada edición, el equipo local de Los Jagers fue en esta ocasión segundo en el podio, mientras que el tercer puesto fue para Las Mariposas de Peñarroya.

Una espectacular competición donde los 216 atletas participantes, llegados desde diferentes municipios de Almería y provincias limítrofes tuvieron que enfrentarse a numerosas pruebas de fuerza, resistencia y atletismo, poniéndose al límite.

En este sentido, este evento, organizado por 'Lobero Gym' y 'The Box of Carlos', en colaboración con el Instituto Municipal de Deportes, incluyó en su segunda edición nuevas pruebas y nuevos elementos muy atractivos para los atletas y espectadores, donde no faltaron enormes ruedas de camión, pasos por alambre de espino y zonas de barro, entre otras.

La edil de Deportes, María José Martín, acompañó a los deportistas durante el desarrollo de esta prueba en la que pudieron medir su nivel de fitness real, compitiendo en equipos formados por cuatro atletas y al menos uno de sexo contrario. Durante el transcurso de la prueba se realizó una carrera de obstáculos y wod con todo tipo de movimientos y ejercicios con diferentes pesos, intensidades y dificultad, movimientos de habilidad, equilibrio y de resistencia cardiovascular y pulmonar como sentadillas, zancadas, lanzamientos, comba, saltos y flexiones.