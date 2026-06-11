Fangoria, Batalla de Flores y más de 30 atracciones para celebrar las Fiestas de San Isidro Labrador

El Ayuntamiento ha presentado la programación de las Fiestas en honor a San Isidro Labrador 2026, Patrón del municipio, que se celebrarán del 24 al ... 28 de junio con una amplia oferta de actividades culturales, musicales, infantiles y tradicionales pensadas para todos los públicos. Unas fiestas que constituyen una de las principales señas de identidad de El Ejido y que cada año reúnen a miles de vecinos y visitantes para conmemorar el final de la campaña agrícola y la llegada del verano.

El alcalde, Francisco Góngora, y la concejal de Cultura, Elena Gómez, acompañados por el párroco D. Mariano Delgado, la Hermana Mayor de la Hermandad de San Isidro, Mª Carmen Maldonado, y Gemma Jiménez, de Crash Music, responsable de conciertos y eventos durante las fiestas, han presentado a las puertas de la Parroquia, la programación completa de estas fiestas que poseen un carácter singular dentro del municipio, ya que no se celebran en torno al día 15 de mayo, fecha tradicional de la festividad del Santo, sino durante el último fin de semana de junio.

El alcalde, Francisco Góngora, también ha destacado que «San Isidro representa nuestras raíces, nuestra historia y el esfuerzo de generaciones de agricultores que han hecho posible el desarrollo y el progreso de nuestro municipio». Asimismo, ha señalado que «estas fiestas son una oportunidad para reforzar la convivencia, compartir tradiciones y seguir construyendo un municipio cohesionado en el que participan vecinos unidos por un sentimiento común de pertenencia a El Ejido».

Góngora ha incidido además en que «el Ayuntamiento continúa trabajando para ofrecer unas fiestas cada vez más participativas, inclusivas, seguras y atractivas, capaces de combinar tradición y modernidad, con actividades para todas las edades y propuestas culturales y de ocio que contribuyan a dinamizar la ciudad y a proyectar la mejor imagen de nuestro municipio».

«Un apartado especial tiene el importante dispositivo de seguridad para estos días».

Durante cinco días, el Parque Municipal y el Recinto Ferial se convertirán en el epicentro de la actividad festiva. La programación arrancará el miércoles 24 de junio con la apertura del recinto a las 19.00 horas, con un total de 12 atracciones para mayores, 27 infantiles y más de 50 puestos de casetas de juego, bisutería y alimentación en el GastroArt.

A esa misma hora arrancará la tradicional Batalla de las Flores, una de las citas más esperadas por los ejidenses. En esta edición participarán siete carrozas infantiles y los tronos de las Reinas y Mister 2025 y 2026, acompañados por pasacalles interactivos 'Rum rum… trasto karts Cía XIP XAP Teatro' y 'Diminuts de La Fam Teatre', y la animación musical de las bandas de La Paz y Cristo del Amor. Como novedad, este año se duplicará el número de claveles repartidos durante el desfile, alcanzando las 5.000 unidades.

La primera jornada continuará con el reparto de programas de fiestas y abanicos en el Parque Municipal; la celebración del pregón municipal, seguido de la elección de la Reina, Rey, Miss y Damas de las fiestas, y el encendido de la iluminación extraordinaria de la feria, con pórtico de entrada en el inicio del Paseo de las Lomas, con calles de guirnaldas de bombilla tradicional con tecnología led para conseguir mayor ahorro energético y alrededor de 50 arcos, en los que se hará un guiño al Patrón y a los agricultores con motivos decorativos de hortalizas. Destacando, también, una gran sombrilla de luz con guirnalda tradicional, pero con tecnología led, ubicada en la plaza central en la zona de las casetas.

Góngora ha anunciado que el pregonero este año será «Gabriel Gómez Muñoz, conocido por todos como 'Lico', empresario del sector de la imagen y profesional con más de 40 años de trayectoria en fotografía y video. Una persona comprometida con su municipio, que ha reflejado a lo largo de su carrera el crecimiento y desarrollo de El Ejido. Por su estudio, tanto en la calle Divina Infantita, calle Cervantes, Bulevar como en su tienda de Santa María del Águila, han pasado numerosas familias y generaciones de ejidenses. El objetivo de Lico, acompañado siempre de su mujer Fina Cara, ha capturado momentos que forman parte de la historia del municipio».

La noche culminará con el espectáculo musical 'Rebobinando', que hará un recorrido por los grandes éxitos del pop nacional e internacional acompañado por la Banda Sinfónica de El Ejido.

La música volverá a ser protagonista durante el resto de las fiestas con los conciertos gratuitos en el Parque Municipal. El jueves 25 de junio llegará el espectáculo «Partiendo la Pana», que reunirá los mejores temas de Estopa y Melendi a través de dos reconocidos tributos que están recorriendo con éxito numerosos escenarios del país. El viernes 26 de junio será el turno de Fangoria, una de las formaciones más emblemáticas del panorama musical español, mientras que el sábado 27 de junio será el turno de Nil Moliner, uno de los artistas más destacados del pop nacional actual. Los conciertos prevén congregar a unas 5.000 personas cada noche.

Otro de los grandes atractivos volverá a ser el XXVIII Festival de Pirotecnia, que se desarrollará durante tres noches consecutivas en el Parque Periurbano Cañada de Ugíjar. Pirotecnia Dragón abrirá el certamen el jueves con el espectáculo 'Fireter', el viernes será el turno de Pirotecnia La Valenciana con 'Lágrimas de Fuego', y el sábado llegará Pirotecnia Tamarit y su propuesta 'El Color de El Ejido'.

La Feria del Mediodía se desarrollará diariamente como uno de los principales puntos de encuentro para vecinos y visitantes de 13.00 horas hasta el cierre, de manera ininterrumpida. Los vecinos y visitantes podrán disfrutar desde el miércoles de las casetas, centralizadas todas en torno a la plaza sombreada e iluminada de farolillos. Serán un total de ocho casetas de estilo andaluz con una cuidada decoración, oferta gastronómica y actuaciones en directo: Candela, Atelier, La Roca, Daroka, La Bodega, Chiquela, Centro y La Mona.

Los más pequeños también tendrán un espacio destacado dentro de la programación. Además de la Batalla de las Flores, el sábado se representará en el Parque Municipal el espectáculo infantil 'Chef Nature', una divertida propuesta de la compañía Markeliñe que invita a reconectar con la naturaleza a través del teatro gestual, la creatividad y el humor.

Elena Gómez ha recordado que «las fiestas volverán a apostar por la inclusión mediante la celebración de jornadas y franjas horarias especialmente adaptadas para personas con sensibilidad sensorial, miércoles y jueves de 19.00 a 21 horas, y viernes sábado y domingo de 19.00 a 20.30 horas, permitiendo que todos los vecinos puedan disfrutar de la feria en igualdad de condiciones. Además de la celebración el miércoles y el jueves del Día del Niño con precios reducidos para todas las atracciones».

Desde el área de Discapacidad se llevará a cabo el reparto de pulseras naranjas para que todas las personas que padezcan cualquier tipo de alteración puedan tener acceso preferente en las atracciones. De mismo modo, se habilitará una zona para personas con movilidad reducida en los conciertos y se informará a las asociaciones de discapacidad de todas las tracas y 'mandas' que se lanzarán durante el recorrido del Santo por las calles de El Ejido.

La programación terminará el domingo 28 de junio con la solemne misa en honor a San Isidro Labrador a las 20.00 horas, cantada por la coral Local Callejón y la procesión por las calles del municipio, uno de los actos más emotivos y multitudinarios de las fiestas. La imagen del Patrón recorrerá el centro de la ciudad - C/ Divina Infantita – Plaza de la Constitución – Carrera de San Isidro – C/ San Isidro – Carretera de Pampanico – Bulevar (C/ Alpujarra a C/ Lobero) – C/ Lobero- acompañada por cientos de fieles.

El párroco D. Mariano Delgado ha detallado los actos religiosos que se van a desarrollar en honor a nuestro Santo Patrón que arrancan con la bajada de San Isidro domingo 21 de junio a las 12.30h; el Septenario del 22 al 27 de junio a las 20.00h oficiada por diferentes párrocos que han mantenido y mantienen lazos con nuestra parroquia y cantada por diferentes coros de la zona

Las fiestas de San Isidro se han consolidado como una de las celebraciones más importantes del calendario local y como una herramienta fundamental para preservar las tradiciones, fortalecer los vínculos entre generaciones y seguir construyendo un espacio de encuentro para todos los ciudadanos. Una cita que volverá a convertir a El Ejido en el epicentro de la cultura, la diversión y la convivencia durante los últimos días de junio.