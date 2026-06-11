 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Fangoria, Batalla de Flores y más de 30 atracciones para celebrar las Fiestas de San Isidro Labrador

Se celebrará del 24 al 28 de junio, con una programación que incluye además la procesión del patrón, feria del mediodía con ocho casetas andaluzas y el XXVIII Festival de Pirotecnia

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Presentación de las Fiestas en honor de San Isidro Labrador.
Presentación de las Fiestas en honor de San Isidro Labrador. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento ha presentado la programación de las Fiestas en honor a San Isidro Labrador 2026, Patrón del municipio, que se celebrarán del 24 al ... 28 de junio con una amplia oferta de actividades culturales, musicales, infantiles y tradicionales pensadas para todos los públicos. Unas fiestas que constituyen una de las principales señas de identidad de El Ejido y que cada año reúnen a miles de vecinos y visitantes para conmemorar el final de la campaña agrícola y la llegada del verano.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Fangoria, Batalla de Flores y más de 30 atracciones para celebrar las Fiestas de San Isidro Labrador

[]

Fangoria, Batalla de Flores y más de 30 atracciones para celebrar las Fiestas de San Isidro Labrador