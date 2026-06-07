 Saltar al contenido
Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería
Suscríbete

El Ejido

  1. Portada
  2. El Ejido

Fallece un motorista en un accidente de tráfico en El Ejido

El siniestro se ha producido alrededor de la medianoche, cuando el hombre fue localizado en una cuneta tras salirse de la vía

Regala esta noticia
Añádenos en Google
Imagen de archivo de un agente de Guardia Civil de Tráfico.
Imagen de archivo de un agente de Guardia Civil de Tráfico. (R. I.)
Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Un motorista ha perdido la vida en la madrugada de este domingo tras salirse de la carretera AL-9006 en el término municipal de El ... Ejido, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Inicia sesión Suscríbete

Reporta un error

[]

Fallece un motorista en un accidente de tráfico en El Ejido

[]

Fallece un motorista en un accidente de tráfico en El Ejido