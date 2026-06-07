Fallece un motorista en un accidente de tráfico en El Ejido

Un motorista ha perdido la vida en la madrugada de este domingo tras salirse de la carretera AL-9006 en el término municipal de El ... Ejido, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la entidad coordinadora ha explicado que un ciudadano llamó al teléfono de emergencias 112 sobre las 00.20 horas de la madrugada, para indicar que un motorista se había salido de la carretera y estaba herido en la calzada, en la carretera AL-9006, sentido Roquetas de Mar.

De inmediato, la sala de coordinación activó a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Tras llegar al lugar de los hechos, el Instituto Armado ha confirmado al 112 el fallecimiento del motorista, del que no han trascendido más datos.