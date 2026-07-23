Francisco Góngora ha agradecido a los ejidenses su confianza en estos 15 años como alcalde de El Ejido durante el Pleno del Ayuntamiento en el ... que ha dejado de ser Alcalde Presidente y Concejal del Ayuntamiento tras ser nombrado Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

Francisco Góngora ha tenido unas palabras de agradecimiento al Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por la confianza depositada para asumir el nuevo cargo, además de ahondar en que «no ha sido fácil tomar esta decisión, porque hoy concluye una de las etapas más importantes de mi vida, sobre todo, de mi vida política».

«Lo hago con sentimientos encontrados, porque no es fácil despedirse de la responsabilidad y del honor más grande que yo creo que pueda tener un ejidense, que es ser alcalde de su municipio».

El que ha sido alcalde de El Ejido durante 15 años se ha despedido esta mañana «con la conciencia muy tranquila con la satisfacción de haber cumplido y con la certeza de haber dedicado también mis mejores esfuerzos, mi tiempo y esa ilusión de trabajar por El Ejido continuamente».

«He procurado siempre tomar las decisiones pensando únicamente en el interés general del municipio. Nunca he dejado de actuar desde la honradez y desde el compromiso con este municipio. Nunca me he movido por el interés personal».

En la misma línea, ha señalado que «he intentado siempre defender El Ejido allá donde ha sido necesario, pelear por los proyectos que necesitábamos, reclamar lo que a El Ejido le corresponde, superar dificultades que parecían insalvables en muchos momentos, sobre todo al principio, y afrontar momentos enormemente complejos, que yo espero que no se vuelvan a repetir nunca en este Ayuntamiento».

«Y lo he hecho convencido de que nuestro municipio merece el máximo».

Góngora ha agradecido especialmente «a los vecinos de El Ejido la confianza que le han depositado durante cuatro mandatos» y a los concejales que lo han acompañado en la mejora del municipio «por todo su trabajo».

El agradecimiento también se ha hecho extensivo a los funcionarios públicos, a quienes ha agradecido el esfuerzo durante estos años: «Creo que este Ayuntamiento tiene la suerte de contar con grandes servidores públicos. Es un gran Ayuntamiento, el que le corresponde a un gran municipio como es El Ejido».

Por otra parte, Francisco Góngora ha deseado: «la mayor de las suertes y aciertos a quien asuma esta responsabilidad». «Yo no me llevo ni cargos ni títulos, esto, más allá de un cargo, es una enorme responsabilidad y quien venga tiene que venir a servir, desde la transparencia, desde la honradez, de la humildad y siempre tratando de no confundir a nadie en una tarea que no es fácil».

Asimismo, ha recordado que «voy a seguir sirviendo también a El Ejido, aunque mi ámbito territorial y competencial e institucional cambie. Para mí es un reto que afrontaré con la misma entrega, la misma dedicación y el mismo compromiso, pero voy a seguir atendiendo también los intereses del municipio de El Ejido».

Góngora, visiblemente emocionado, ha culminado su intervención diciendo «Yo he tenido el enorme honor de dedicar una parte de mi vida a escribir algunas páginas de la historia de El Ejido. Seguiré mi andadura política, pero, cuando repase toda esa andadura, estoy convencido de que tendré muy presente que el mayor honor que he podido representar y tener ha sido el de ser alcalde de este municipio».

«Estoy convencido de que El Ejido tiene por delante no solo retos, sino también enormes posibilidades».

Tras acabar su intervención, los portavoces de la oposición han tenido palabras de respeto y agradecimiento hacia él por la labor desempeñada al frente del Ayuntamiento.

El actual concejal de Hacienda y Contratación y Personal y portavoz municipal, José Francisco Rivera, será alcalde en funciones hasta el nombramiento de la persona que asuma el cargo de Alcalde Presidente.