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«No ha sido fácil tomar esta decisión, porque hoy concluye una de las etapas más importantes de mi vida»

Francisco Góngora agradece a los ejidenses su confianza en estos 15 años como alcalde de El Ejido

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Francisco Góngora en su despedida

Javier Cortés

El Ejido

Francisco Góngora ha agradecido a los ejidenses su confianza en estos 15 años como alcalde de El Ejido durante el Pleno del Ayuntamiento en el ... que ha dejado de ser Alcalde Presidente y Concejal del Ayuntamiento tras ser nombrado Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

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«No ha sido fácil tomar esta decisión, porque hoy concluye una de las etapas más importantes de mi vida»

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