Extinguido el incendio en la nave de la empresa de envases 'Vicente Pérez' en Las Norias 12 vehículos del cuerpo de Bomberos han trabajado durante toda la noche en las tareas de extinción del fuego, del que aún se investigan las posibles causas

Los Bomberos de Poniente han extinguido el incendio que se declaró anoche sobre las 22.50 horas en la empresa de envases, madera y palets 'Vicente Pérez' en Las Norias e investigan las posibles causas. En total han intervenido 12 vehículos de bomberos, con su dotación personal, de El Ejido y Roquetas de Mar, y a primera hora de la mañana se ha incorporado el retén de Gérgal.

El alcalde, Francisco Góngora; el concejal de Agricultura; Manuel Martínez; y el presidente de la Junta Local; Carlos Martín, junto al dueño de la empresa, han acudido a primera hora hasta la nave para interesarse por la situación y por los daños que las llamas han ocasionado. Se han quedado dos hectáreas entre la nave de almacenamiento de cartón y una zona de acopio de palets. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales.

Esta empresa empezó su andadura en el año 1.990, centrando su actividad en la fabricación y distribución de envases de madera y palets y montaje y distribución de envases de cartón bajo la máxima de la calidad, la innovación y de prestar un servicio eficiente e inmediato a sus clientes. Cuenta con instalaciones de más de 20.000 m2, con moderna maquinaria para el montaje y distribución de envases de cartón, madera y palets y emplea a 100 personas.