Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Extinguido el incendio en la nave de la empresa de envases 'Vicente Pérez' en Las Norias

12 vehículos del cuerpo de Bomberos han trabajado durante toda la noche en las tareas de extinción del fuego, del que aún se investigan las posibles causas

R. I.

Almería

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:44

Los Bomberos de Poniente han extinguido el incendio que se declaró anoche sobre las 22.50 horas en la empresa de envases, madera y palets 'Vicente Pérez' en Las Norias e investigan las posibles causas. En total han intervenido 12 vehículos de bomberos, con su dotación personal, de El Ejido y Roquetas de Mar, y a primera hora de la mañana se ha incorporado el retén de Gérgal.

El alcalde, Francisco Góngora; el concejal de Agricultura; Manuel Martínez; y el presidente de la Junta Local; Carlos Martín, junto al dueño de la empresa, han acudido a primera hora hasta la nave para interesarse por la situación y por los daños que las llamas han ocasionado. Se han quedado dos hectáreas entre la nave de almacenamiento de cartón y una zona de acopio de palets. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales.

Esta empresa empezó su andadura en el año 1.990, centrando su actividad en la fabricación y distribución de envases de madera y palets y montaje y distribución de envases de cartón bajo la máxima de la calidad, la innovación y de prestar un servicio eficiente e inmediato a sus clientes. Cuenta con instalaciones de más de 20.000 m2, con moderna maquinaria para el montaje y distribución de envases de cartón, madera y palets y emplea a 100 personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  2. 2 La empresa fundada por tres ingenieros granadinos en la que todo el mundo quiere trabajar
  3. 3

    La opción de Paul Akouokou se diluye y pone rumbo a Zaragoza
  4. 4

    Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados
  5. 5 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  6. 6 Llega un chorro polar a España: así afectará a Andalucía
  7. 7

    Un Granada cada vez más calamitoso
  8. 8

    La opción de Carlos Espí se diluye para el Granada
  9. 9 El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro»
  10. 10

    «No todos los días ves a un tipo morirse delante de ti»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Extinguido el incendio en la nave de la empresa de envases 'Vicente Pérez' en Las Norias

Extinguido el incendio en la nave de la empresa de envases &#039;Vicente Pérez&#039; en Las Norias