El Ejido

La portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez, con un agente. IDEAL

Exigen más refuerzos para los cuerpos de seguridad de El Ejido

La portavoz de Vox El Ejido ha incidido en la necesidad de reforzar la presencia policial ante el aumento de criminalidad

J. C.

El Ejido

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:26

Comenta

«El municipio de El Ejido ha sufrido en el último mes un nuevo incremento de robos». Así lo denunció la portavoz de Vox El ... Ejido, Beatriz Sánchez, quien puso como ejemplo lo ocurrido en el bar Las Chozas, donde los ladrones provocaron grandes daños al establecimiento, o en el Centro Integral de Mercancías, donde se produjo una extracción de los depósitos y las baterías de numerosos camiones.

