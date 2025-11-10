Exigen más refuerzos para los cuerpos de seguridad de El Ejido

«El municipio de El Ejido ha sufrido en el último mes un nuevo incremento de robos». Así lo denunció la portavoz de Vox El ... Ejido, Beatriz Sánchez, quien puso como ejemplo lo ocurrido en el bar Las Chozas, donde los ladrones provocaron grandes daños al establecimiento, o en el Centro Integral de Mercancías, donde se produjo una extracción de los depósitos y las baterías de numerosos camiones.

Ante esto, desde Vox no tardaron en insistir de nuevo al Partido Popular de Góngora, como hicieron también hace seis meses, en la urgencia de más refuerzos para los cuerpos de seguridad. Y es que, según Sánchez, «están saturados ante el incremento exponencial de la criminalidad en el municipio».

Los últimos datos del Ministerio del Interior señalan que ésta aumentó en el primer semestre de 2025 un 9,5% con respecto al del año pasado. Unas cifras que, tal y como explicó la portavoz de Vox El Ejido, demuestran cómo los vecinos sufren !cada vez más inseguridad en sus barrios».

«Solamente los hurtos ya se han incrementado en un 41,8% y los robos con fuerza otro 10%. Sin contar las agresiones sexuales, que lo han hecho un 50%, y los homicidios dolosos y en grado de tentativa, que se han multiplicado por tres», lamentó.

Por todo ello, Vox pidió al alcalde que inste a Subdelegación de Gobierno a que refuerce Guardia Civil y Policía Nacional. «Los ejidenses no podemos vivir con miedo en nuestro propio municipio y los cuerpos de seguridad no pueden enfrentarse a la alta criminalidad que asola El Ejido desde hace unos años», subrayó la portavoz.