La portavoz de la formación. R. I.

Exigen al PP que no se paguen tasa de basura en inmuebles deshabitados

La portavoz de Vox El Ejido, Beatriz Sánchez, denuncia que el PP obliga a los vecinos a pagar el servicio que, en ocasiones, no reciben

J. C.

El Ejido

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:58

Comenta

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha denunciado que los propietarios de inmuebles deshabitados tengan que afrontar el pago de la tasa de basura. Y es que así ocurre en el municipio ejidense debido «al afán recaudatorio y abusivo del Partido Popular de Góngora».

Tal y como ha señalado Sánchez, el equipo de gobierno ha establecido que los propietarios de viviendas vacías tengan que pagar basura cuando exista un contenedor cercano a su vivienda, haga uso de él o no. Considerándose en este caso el servicio prestado y, por tanto, obligando al propietario al pago de la tasa.

«Es totalmente injusto que el propietario de un inmueble deshabitado afronte la misma tasa que otro propietario que sí habita la vivienda», ha criticado la portavoz de Vox, quien ha recordado que «antes de que el Partido Popular impusiera su ley, sólo se pagaba cuando había suministro de agua».

Ante ello, desde Vox ya se ha reclamado modificar la actual ordenanza de la tasa de basura, incluyendo en ella, además, la regulación de aquellos casos en los que la propia vivienda tiene dos referencias catastrales: una para el garaje (contemplado como local comercial) y otra para la vivienda.

En esta situación, según ha explicado Beatriz Sánchez, «al propietario se le cobran 100 euros adicionales al año»; lo que «no tiene lógica si se justifica que conforman una sola vivienda».

Sea como sea, la basura se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo el Partido Popular se dedica a «asfixiar al ejidense a base de subir impuestos y tasas», sin que este obtenga ninguna mejora en el servicio. «El Ejido se ha convertido en uno de los municipios donde más basura se paga», apuntan desde Vox.

Sin embargo, «esto no se ha visto reflejado en una mejor limpieza, ni en una mejora de los contenedores, ni las infraestructuras». Cosa habitual en un gobierno municipal que, con el alcalde Francisco Góngora a la cabeza, «ha abandonado a un municipio que se encuentra lleno de enseres y basuras que terminan en las ramblas, cunetas y alrededores de los contenedores, provocando plagas e insalubridad», ha querido concluir la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez.

